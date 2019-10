D’Ambrosio et Wehrlein rempilent chez Mahindra Racing

En ce début de mois d’octobre, et à moins de six semaines du début de la Saison 6, Mahindra Racing a été l’une des nombreuses équipes de Formule E à lancer son exercice 2019/20, en présentant sa monoplace et en confirmant son duo de pilotes.

La livrée de la monoplace reste sensiblement la même, l’équipe ayant décidé de continuer avec les couleurs qui sont les siennes depuis son arrivée dans la discipline 100 % électrique.

Du côté des pilotes, aucun changement non plus. Jérôme d’Ambrosio disputera sa cinquième saison complète de Formule E, sa seconde avec l’équipe indienne. Il cherchera à remporter de nouvelles victoires, après en avoir remporté une l’an dernier.

Pour l’accompagner, Pascal Wehrlein disputera sa deuxième saison en Formule E, ainsi qu’avec l’équipe. En réalité, ce sera sa première complète car l’an dernier, il avait manqué la course de Riyad en étant retenu par Mercedes. Celui qui a signé un podium en Saison 5 visera sa première victoire dans la discipline.