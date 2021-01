Covid-19 : La pandémie a ruiné les plans de Button et McLaren

Jenson Button révèle qu’il a manqué deux opportunités de faire ses premiers tests en IndyCar en 2020. A cause de la pandémie de Covid-19, le Britannique a vu un test prévu être annulé.

L’équipe avec laquelle le champion du monde 2009 a terminé sa carrière en F1 voulait lui offrir l’opportunité de disputer des manches sélectionnées l’année dernière, mais le sort s’est acharné contre cette possibilité, comme il l’a expliqué.

"Je devais faire quelques tests avec McLaren" a révélé Button. "Le premier, je n’ai pas pu le faire à cause de la pandémie de Covid-19, ça a été annulé, et le second était entre les deux Grands Prix d’Autriche."

"Donc j’ai raté l’opportunité de le faire, ce qui est dommage car mon objectif était de faire des circuits routiers, pas des ovales, je ne ferais pas des ovales mais j’aimerais faire des routiers, mais ça ne s’est pas fait."