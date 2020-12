Covid-19 : L’ouverture de la saison 2021 de Formule E reportée

Avec l’arrivée d’une mutation plus contagieuse du coronavirus au Royaume-Uni, de nombreux pays ont décidé d’interdire les voyages vers et depuis le pays. C’est le cas du Chili, ce qui condamne d’office les premières manches de la Saison 7 de Formule E, prévues dans le pays les 16 et 17 janvier.

Le site The-Race confirme qu’une note a été envoyée aux équipes, les notifiant qu’une "consultation auprès de la municipalité de Santiago du Chili" avait été effectuée, et que la décision de reporter la course avait été prise.

Il est compliqué de savoir quand les frontières rouvriront, et le fret du matériel doit s’effectuer en avance, ce qui réduit de fait les possibilités. Les organisateurs discutent de la possibilité d’organiser les deux courses chiliennes "plus tard dans le premier trimestre".

En attendant, c’est désormais la double course de Riyad, en Arabie Saoudite, qui doit ouvrir la saison au mois de février. Plusieurs courses devraient être annoncées en janvier, avec notamment la nouvelle date de Santiago, selon l’évolution de la situation sanitaire.