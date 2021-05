Covid-19 : L’IndyCar annule sa manche canadienne de Toronto

L’IndyCar a repris avec le plus de normalité possible cette année face à la pandémie de Covid-19, mais les mesures sanitaires appliquées au Canada ont eu raison, pour la deuxième année consécutive, de la manche de Toronto.

La ville a confirmé qu’une des 17 courses de la saison était donc annulée, et une des 13 manches sur circuits routiers et urbains auxquelles doit participer Romain Grosjean. Elle devait se tenir du 9 au 11 juillet avant une pause estivale de quatre semaines.

"A la suite de la décision de la ville de Toronto, qui a annulé le permis des festivals et événements majeurs jusqu’au Labour Day (le 6 septembre, ndlr) à cause de la pandémie de Covid-19, le Honda Indy Toronto a été retiré du calendrier" explique le communiqué.

"Bien sûr, nous sommes déçus de cette issue. Notre équipe apprécie les incroyables fans, participants, volontaires, médias et partenaires dédiés qui nous ont supporter pour naviguer durant ces jours incertains et inhabituels."

Les possesseurs d’un billet pour l’édition 2020 de la course pourront toujours l’utiliser en 2022. L’IndyCar, de son côté, réfléchit à la possibilité de remplacer la course, et le championnat devrait dans tous les cas rester 100% américain cette année.