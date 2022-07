Covid-19 : Hughes est forfait chez VAR, Beckmann le remplace

Par Emmanuel Touzot 18 juillet 2022 - 14:52





Jake Hughes ne pourra pas courir en France et en Hongrie après avoir été testé positif au Covid-19. Le pilote Van Amersfoort Racing connait une saison difficile dans la nouvelle équipe de F2, qui a remplacé HWA.

Le Britannique ne pourra pas disputer les deux manches avant la pause estivale à cause de la pandémie de coronavirus, qui continue à obliger les pilotes à s’isoler et à ne plus se rendre dans le paddock lorsqu’ils sont testés positifs.

C’est David Beckmann qui remplacera Hughes pour les deux courses sur le circuit Paul Ricard, et pour les deux courses sur le Hungaroring. Hughes reprendra sa place pour le Grand Prix de Belgique, fin août, après la pause.

Beckmann avait déjà roulé pour Charouz à Imola, remplaçant Cem Bolukbasi, qui s’était blessé à Djeddah. Par la suite, le pilote allemand a roulé pour VAR à Silverstone, pendant la suspension d’Amaury Cordeel.