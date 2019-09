Conscient, Correa va être opéré dimanche pour sauver son pied

Une semaine après le précédent bulletin de santé sur Juan Manuel Correa, son entourage a de nouveau donné des nouvelles du pilote américain, accidenté à Spa-Francorchamps lors de l’accident dans lequel Anthoine Hubert est décédé.

"Plus tôt cette semaine, Juan Manuel a été transféré dans un nouvel hôpital à Londres, qui est spécialisé en chirurgie orthopédique, alors que la priorité est passée de ses poumons à ses membres inférieurs" explique le communiqué.

"Juan Manuel est désormais pleinement conscient, et ses poumons se sont remis bien plus vite que prévu. Sa guérison globale et sa volonté ont impressionné les docteurs. Le principal objectif cette semaine a été de placer Juan Manuel dans les meilleurs conditions possibles pour son opération de dimanche, qui durera plus de 10 heures."

En effet, si l’on peut se réjouir que son état de santé ait largement progressé, les blessures à la jambe droite abordées dans le communiqué de la semaine dernière sont très graves, et l’opération n’aura pas de but plus simple que de sauver son pied.

"L’opération de dimanche sera cruciale pour déterminer l’avenir de Juan Manuel. Les docteurs auront, pour la première fois depuis l’accident, un accès complet au bas de sa jambe droite. Ils seront capables de déterminer le niveau réel de dégâts à son tibia, sa cheville et son pied."

"Pendant la chirurgie, ils sauveront ce qui peut être sauvé et retireront ce qui doit être retiré de manière à reconstruire le bas de sa jambe droite de la meilleure manière possible. Les chirurgiens sont les meilleurs dans le domaine et sont prudemment optimistes, compte tenu du rythme de récupération de Juan Manuel la semaine écoulée."

Comme ces dernières semaines, le communiqué ne fait pas dans la langue de bois et admet les risques qu’encourt l’Américain, ainsi que le risque d’amputation auquel il fait face : "Les blessures que Juan Manuel a subies sont sévères, et la procédure d’opération est très complexe."

"Les docteurs ont donné à Juan Manuel l’option d’une amputation du pied droit pour reconstruction [de la jambe]. Il a choisi de ne pas avoir l’amputation et de procéder à l’opération, en comprenant toutefois les défis que cela implique."