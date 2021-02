Correa revient en compétition en F3, 18 mois après le crash de Spa

Juan Manuel Correa va s’engager cette année en Formule 3. Revenir en F3 après être passé en Formule 2 serait une régression pour n’importe quel pilote, mais c’est clairement une grande victoire pour lui.

Ce retour à la compétition va en effet se produire un peu plus d’un an et demi après le gros accident de F2 à Spa-Francorchamps, lors duquel Anthoine Hubert était décédé. Correa avait été gravement blessé, son pronostic vital avait même été engagé.

C’est surtout sa jambe et son pied qui avaient ensuite causé une inquiétude, l’amputation ayant même été envisagée par ses médecins. Mais après un travail exceptionnel en convalescence, il va retrouver la course automobile avec ART Grand Prix.

"Tout d’abord, je suis extrêmement heureux d’être de retour après ce que j’ai traversé" explique l’Américain. "Je suis très reconnaissant envers ART Grand Prix, ça signifie énormément pour moi qu’ils aient cru en moi et en mon retour."

"La F3 est une année de transition, mon rêve est toujours d’atteindre la F1 et c’est le premier pas pour mon retour. Mes objectifs sont un peu plus élevés que ce que je peux faire, car j’ai encore énormément à faire."

"Je n’ai pas piloté de voiture depuis un an et demi et j’ai une grande courbe de progression. Je débute la saison avec l’esprit ouvert, je ne me mets pas la pression et je ferai de mon mieux. Je vais faire ce que j’aime, et c’est déjà une victoire."