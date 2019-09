Correa : Fractures aux deux jambes et blessure mineure au dos

L’accident effroyable au deuxième tour de la course de Formule 2 à Spa-Francorchamps, dans lequel Anthoine Hubert est décédé, a également impliqué sérieusement Juan Manuel Correa. Le pilote américain a été emmené à l’hôpital de Liège, et le premier communiqué de la FIA disait qu’il était dans un état stable.

On en a su plus dans la nuit à son sujet, après que son entourage a envoyé un communiqué qui a donné des précisions sur l’étendue de ses blessures, qui heureusement ne semblent pas amenées à avoir des conséquences à long terme.

"L’Américain Juan Manuel Correa a été impliqué dans un incident effrayant en Belgique, à Spa-Francorchamps" explique le communiqué. "Victime d’un incident qui s’est produit devant lui, Correa n’avait aucun endroit où aller et a percuté la voiture à l’arrêt d’un compétiteur."

"Victime de fractures à ses deux jambes et d’une blessure mineure à la colonne vertébrale, Correa a été opéré et se repose en soins intensifs. Pour le moment, son état est stable. Il a été héliporté à l’hôpital, où il a été opéré. Il est resté conscient tout le temps jusqu’à son admission en salle d’opération."

Le communiqué rappelle malheureusement le sort qu’a subi Anthoine Hubert : "Pendant que vous gardez Juan Manuel dans vos pensées et prières, n’oubliez pas de prier aussi pour les amis et la famille d’Anthoine Hubert. Le sport automobile est une famille et nous avons perdu un des membres de cette famille."