Correa est sorti du coma et n’est plus sous respirateur artificiel

Juan Manuel Correa a été sorti du coma artificiel dans lequel il était placé depuis trois semaines et son accident à Spa-Francorchamps, où il a subi de lourdes blessures. Le pilote américain n’est pas encore tiré d’affaire mais son état s’est largement amélioré, comme l’a annoncé un communiqué de son entourage.

"Juan Manuel a été retiré de la machine ECMO (d’oxygénation externe, ndr), du respirateur artificiel, et sorti du coma" explique le communiqué. "Bien que ce soit une très bonne nouvelle, il court encore contre le temps."

"Juan Manuel est conscient mais n’est pas totalement réveillé. Les docteurs expliquent qu’il lui faudra plusieurs jours, du fait qu’il ait été dans un coma artificiel pendant plus de deux semaines. Ils ont aussi déclaré que l’état de santé de Juan Manuel est fragile et encore vulnérable, et qu’il reste en unité de soins intensifs. Son état est passé de critique à sérieux."

En revanche, le communiqué se montre assez alarmiste sur les blessures aux jambes du pilote, qui a percuté de plein fouet la monoplace d’Anthoine Hubert, et qui pourrait en souffrir de graves conséquences s’il n’est pas opérable rapidement.

"La priorité médicale pour Juan Manuel passe de ses poumons à ses blessures aux jambes, qui ont été contractées il y a plus de deux semaines (trois aujourd’hui, ndr) et n’ont toujours pas été prises en charge depuis l’intervention initiale le jour de l’accident."

"Les docteurs courent contre le temps pour faire une opération chirurgicale majeure, toujours en attente, de manière à minimiser le risque de blessures irréversibles à son membre inférieur droit, mais ils ne peuvent pas agir tant que ses poumons ne sont pas prêts à supporter une longue opération."