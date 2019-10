Correa aura une longue convalescence mais se dit heureux d’être en vie

Pour la première fois depuis le terrible accident qui a coûté la vie à Anthoine Hubert, et dans lequel il a été grièvement blessé, Juan Manuel Correa s’est exprimé en personne sur les réseaux sociaux. Dans une longue vidéo sur son compte Instagram, l’Américain est revenu sur les derniers mois depuis ce terrible 31 août.

"Je suis de retour, j’ai décidé de revenir sur mes réseaux sociaux" a déclaré Correa. "Ces cinq semaines depuis l’accident ont été très difficiles. Je ne l’ai jamais dit publiquement mais je veux envoyer mes condoléances les plus sincères à la famille Hubert."

"Ça a été un choc, que cet accident se produise. On ne pense jamais que ça peut nous arriver avant que ça arrive, et je suis heureux d’être encore là, même si j’ai évidemment une longue convalescence. Ce n’est pas encore sûr que je récupérerai à 100% mais je suis heureux d’être en vie."

"Je suis reconnaissant envers les gens qui m’ont accompagné lors de ces cinq dernières semaines, je suis heureux de ma famille et du soutien qu’ils m’ont apporté. Sans eux, je ne m’en serais pas sorti, c’est aussi simple. Et ça a changé ma vie, la manière dont je vois les choses, dont je pense à la vie et à tout en général."

Le pilote avoue ensuite qu’il lui a fallu admettre que son état était grave, et que l’accident dans lequel il a été impliqué pourrait avoir des conséquences sur son quotidien à vie, sans parler de sa carrière. Il explique d’ailleurs qu’il va se refaire opérer la semaine prochaine.

"La situation est ce qu’elle est et je l’ai maintenant acceptée, ainsi que ce qui s’est passé, et je ne peux que travailler le plus dur possible pour m’en remettre au mieux et au plus vite. Le plan est une nouvelle opération lundi prochain, et ça devrait être la dernière chirurgie ici à Londres."

Il explique ensuite que sa convalescence ne sera pas terminée avant août 2020, et qu’elle pourrait se prolonger jusqu’en octobre l’année prochaine : "En novembre, je dois revenir à Miami pour voir mes frères et sœurs et débuter la convalescence qui devrait durer, selon les médecins ici, entre 10 mois et un an, avant que je puisse dire dans quel état se trouve mon pied droit."

"J’ai pour l’instant un fixateur externe en métal qui m’empêche complètement de le bouger, le temps que ça guérisse, et je le garderai pendant 8 à 10 mois. On verra ce qui se passe mais je suis positif, et il n’y a rien à faire d’autre. Je peux rester là à me lamenter et à me sentir déprimé, ou je peux l’accepter, me battre, et essayer de me remettre au plus vite. "