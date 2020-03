Coronavirus : La Formule E suspend sa saison pour deux mois

La Formule E a pris la décision de suspendre sa saison pendant deux mois face à la crise du coronavirus Covid-19, signifiant l’annulation des E-Prix de Paris et de Seoul, prévus en avril et en mai, et qui s’ajoutent à ceux de Sanya, Jakarta et Rome, déjà annulés avant.

La FE met en place un système de drapeaux rouge, jaune et vert. Les E-Prix sous drapeau rouge sont annulés, les E-Prix sous drapeau jaune sont ceux de mai, avec annulation possible, et le drapeau vert concerne les manches prévues en juin et juillet, toujours maintenues.

"C’est le moment de prendre des mesures responsables et c’est pourquoi nous avons décidé de suspendre temporairement la saison et d’introduire des mesures pour geler les courses qui auront lieu au cours des deux prochains mois" explique Alejandro Agag, le président de la série.

"Le sport automobile joue un rôle majeur dans nos vies et il est important, mais ce qui est plus important encore, c’est la santé et la sécurité de notre personnel, des fans et de leurs familles, ainsi que des citoyens des villes où nous courons."

Il confirme que la Formule E reprendra son cours normal par la suite : "Le Championnat ABB FIA de Formule E sera de retour en force, une fois que la crise sanitaire en cours et la propagation du COVID-19 aura diminué."