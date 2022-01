Cordeel rejoint Van Amersfoort Racing pour débuter en F2

Le plateau de la F2 continue de se garnir, avec seulement quatre volants non attribués. En effet, Van Amersfoort Racing, qui a annoncé en début de semaine le recrutement du vétéran Jake Hughes, complète son line-up avec l’arrivée d’Amaury Cordeel.

Le Belge de 19 ans était en F3 en 2021, et passe désormais en Formule 2, où il rejoint la nouvelle équipe du plateau. Il avait fait partie des pilotes engagés au test de fin d’année à Abu Dhabi.

"Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de passer en F2" a déclaré Cordeel. "J’ai appris à connaître la voiture lors des tests d’après-saison à Abu Dhabi et elle est impressionnante à piloter."

"L’augmentation de puissance par rapport à la F3 est évidemment très perceptible, mais je me suis senti à l’aise derrière le volant. Je suis très conscient que la saison à venir sera difficile et que je vais devoir apprendre beaucoup de choses."

"Cependant, le fait de pouvoir compter sur l’équipe Van Amersfoort Racing me donne une grande confiance."

"Je suis reconnaissant de la confiance qu’ils m’ont accordée et j’ai hâte de participer à leurs débuts en F2. Le niveau de dévouement et de professionnalisme montré pendant le test à Yas Marina était impressionnant."

"Je vais mettre à profit ce que j’ai appris en F3 et, avec le soutien de VAR, je vais continuer à progresser. J’ai profité de l’intersaison pour me mettre dans une forme optimale, à la fois physiquement et mentalement, sans parler des heures interminables que j’ai passées dans le simulateur. Je me sens prêt !"

Il remplacera, poste pour poste, Alessio Deledda. Ce dernier, qui était engagé sous la bannière HWA Racelab dans la même structure, s’était fait remarquer par un comportement déplorable hors piste - se filmant au volant d’un Lamborghini Urus à 300 km/h sur route ouverte - et un rythme catastrophique sur les circuits.

Avec l’arrivée d’Amaury Cordeel, VAR ne change malheureusement pas de profil, puisque le Belge s’est distingué pour les mêmes raisons, se filmant à 300 km/h sur route ouverte.

De plus, de nombreuses jeunes femmes mineures l’accusent d’avoir eu un comportement plus que douteux avec elles sur les réseaux sociaux, ce qui n’arrange en rien son image publique, alors qu’il rejoint l’antichambre de la F1.