Convertisseur catalytique : comment fonctionne-t-il et pourquoi est-il important ?

Par 20 juin 2024 - 00:00





Le convertisseur catalytique est un élément important du système d’échappement d’une voiture moderne. Il est conçu pour convertir les gaz toxiques produits par le moteur en substances moins nocives avant qu’ils ne soient rejetés dans l’atmosphère. Des études montrent que depuis l’introduction des convertisseurs catalytiques en 1975, les émissions nocives des voitures ont considérablement diminué, ce qui a eu un impact positif sur la qualité de l’air dans les villes.

Réduction des oxydes d’azote (NOx)

Les oxydes d’azote sont des sources majeures de pollution de l’air. Un convertisseur catalytique contribue à réduire les oxydes d’azote en favorisant une réaction entre les oxydes d’azote et le monoxyde de carbone. Cette réaction transforme les oxydes d’azote en azote et en dioxyde de carbone.

Oxydation du monoxyde de carbone (CO)

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique résultant d’une combustion incomplète du carburant. Le convertisseur catalytique aide à oxyder le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone, moins nocif pour l’environnement. Ainsi, les convertisseurs catalytiques transforment les gaz nocifs en substances moins dangereuses, contribuant à réduire leurs émissions dans l’atmosphère et à rendre l’environnement plus propre et plus sain.

Composants du convertisseur catalytique

Le convertisseur catalytique est une cartouche métallique fixée au système d’échappement du véhicule. À l’intérieur se trouve une structure alvéolaire en céramique ou en métal recouverte de catalyseurs. Les catalyseurs, composés de platine, de palladium et de rhodium, accélèrent les réactions chimiques sans se modifier. Ces métaux catalysent l’oxydation du monoxyde de carbone et des hydrocarbures, ainsi que la réduction des oxydes d’azote. Les catalyseurs aident à convertir les gaz nocifs en substances moins dangereuses, contribuant ainsi à réduire les émissions atmosphériques et à améliorer la qualité de l’air.

Un convertisseur catalytique utilise la chaleur et l’oxygène des gaz d’échappement pour déclencher des réactions chimiques qui transforment les polluants en substances moins nocives.

Purification des gaz d’échappement

Conçu pour nettoyer les gaz nocifs produits par la combustion, tels que les hydrocarbures imbrûlés (HC), le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes d’azote (NOx), un convertisseur catalytique se compose d’une section en acier inoxydable dans laquelle les gaz d’échappement pénètrent en passant par des canaux en forme de nid d’abeille. La plupart d’entre eux sont en céramique. La surface intérieure des canaux est recouverte d’une fine couche de cristaux combinant de l’alumine, de l’oxyde de cérium et des métaux précieux dont le platine, le palladium et le rhodium.

Ce dispositif sophistiqué a pour mission de décomposer les molécules de gaz, éliminant ainsi jusqu’à 90 % des substances nocives. Situé dans le tuyau d’échappement, le convertisseur catalytique fonctionne de manière optimale à une température de 400 degrés. Cela signifie que la voiture doit parcourir 10 à 15 kilomètres avant que le convertisseur catalytique ne fonctionne correctement. Il convertit les composants les plus toxiques des gaz d’échappement en éléments plus respectueux de l’environnement, tels que l’eau, le dioxyde de carbone et l’azote.

Les convertisseurs catalytiques jouent un rôle important dans la réduction de la pollution, l’amélioration de la qualité de l’air et la protection de la santé publique. Des études montrent que leur utilisation contribue à réduire considérablement les émissions nocives, rendant les gaz d’échappement des voitures moins dangereux. L’introduction de convertisseurs catalytiques dans les voitures est une étape importante vers une planète plus propre et plus saine.