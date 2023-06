Conor Daly quitte Ed Carpenter Racing avec effet immédiat

Par Emmanuel Touzot 7 juin 2023 - 19:32





Ed Carpenter Racing et Conor Daly ont annoncé leur séparation avec effet immédiat. Le manque de performance du pilote de la Dallara-Chevrolet n°20, qui est 20e au championnat, semble avoir été le facteur décisif.

La saison d’ECR est compliquée, puisque Rinus VeeKay pointe 15e au classement, mais c’est Daly qui fait les frais de cette restructuration que souhaite lancer le patron et propriétaire de l’équipe, qui dispute les courses sur ovale.

"C’est la décision la plus difficile que j’ai eue à prendre en tant que propriétaire d’équipe, car je respecte Conor et je sais ce qu’il représente pour l’IndyCar et ses fans" a écrit Ed Carpenter. "Notre équipe n’a pas atteint le niveau de performance dont nous sommes capables cette année."

"Malgré les changements techniques et les investissements réalisés pendant l’intersaison, 2023 a été extrêmement difficile. J’ai beaucoup réfléchi à l’état actuel de notre équipe et je me rends compte qu’il est de mon devoir envers nos employés, nos partenaires et nos supporters de faire tout ce qui est nécessaire pour améliorer la compétitivité de notre équipe"

L’équipe Ed Carpenter Racing a annoncé qu’elle communiquerait l’identité du pilote pour la course de Road America et pour la suite de la saison en temps voulu.