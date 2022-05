Envoyer sa voiture à la casse constitue une bonne décision quand elle est hors d’usage. Cependant, il faut contacter un épaviste gratuit pour s’en charger afin de ne pas débourser de l’argent. Ce professionnel doit aussi se retrouver près de chez soi pour que le service soit vraiment gratuit. Qu’est-ce qu’un épaviste gratuit ? Dans quels cas intervient ce prestataire de services ? Comment faire pour en trouver un ?

Qu’est-ce qu’un épaviste gratuit ?

Un épaviste gratuit est un épaviste dont les prestations d’enlèvement d’épave sont gratuites sous certaines conditions. En fait, les épavistes sont des prestataires de services auxquels on a recours quand on veut enlever sa voiture hors d’usage de la route ou d’un lieu dans lequel il ne devrait plus être présent.

De manière générale, cette prestation est payante, ce qui parfois rend l’action difficile. Les épaves étant considérées comme des ordures ou des déchets, leur enlèvement, notamment de la voie publique a été facilité avec l’instauration d’un service gratuit aux usagers de la route. Mais ce service gratuit est soumis à certaines conditions.

Les conditions d’exercice d’un épaviste gratuit

Les épavistes gratuits exercent leurs activités dans les cas suivants :

• Le professionnel doit normalement être agréé centre VHU.

• Les épavistes ont un rayon d’action qui n’est pas fixe.

De manière générale, les épavistes gratuits doivent être agréés par l’État comme un centre pour Véhicules Hors d’Usage (VHU). Ensuite, ils ne sont contraints à effectuer gratuitement le service que dans un rayon d’action bien déterminé et fixé par le document qui les agrée. Au-delà de ce rayon d’actions, les prestations de l’épaviste deviennent payantes. En somme, si vous voulez obligatoirement une prestation payante, il faut se référer à un épaviste dont le rayon d’action couvre le lieu de départ de l’épave.

Comment trouver un épaviste gratuit près de chez soi ?

Pour trouver un épaviste gratuit près de chez soi, deux possibilités sont possibles. La première est de demander à son voisinage et la seconde consiste à effectuer des recherches sur internet.

Demander au voisinage

Les voisins sont plus susceptibles d’avoir pris contact avec un épaviste dans la même région s’ils en ont eu besoin. De ce fait, il faut leur parler de son besoin d’épaviste gratuit. Ils seront fiers de recommander un professionnel qui a travaillé pour eux. Il peut aussi s’agir d’un professionnel qu’ils ont vu à l’œuvre dans la région.

Généralement, les adresses recommandées sont fiables comme les adresses de l’épaviste du site https://www.vehiculehorsdusage.fr. Toutefois, il est conseillé d’insister sur le professionnalisme de l’épaviste gratuit recherché. Ce dernier doit être agréé.

Rechercher son épaviste sur un moteur de recherches en ligne

Certains épavistes disposent d’un site web pour communiquer autour de leur activité et avoir plus de visibilité. Il est possible de retrouver un épaviste près de chez soi parmi ces professionnels. Il suffit de le rechercher sur un moteur de recherche comme Google en précisant l’adresse.

Ce dernier fournit des résultats correspondant à cette adresse. Il y aura des épavistes gratuits pour enlever :

• Un camion ;

• Une voiture ;

• Une caravane ;

• Une Moto ou un scooter.

Par ailleurs, un choix doit être fait selon certains critères. L’épaviste idéal doit être un professionnel agréé et expérimenté. En plus, il doit être plus proche de sa résidence que les autres. Pour finir, ce professionnel doit proposer une meilleure offre que celle des autres.