Comment suivre les essais, qualifs et course des 24 Heures du Mans 2021 ?

Pour suivre la 89e édition des 24 Heures du Mans, quatrième manche de la saison 2021 du championnat du monde d’endurance FIA WEC, plusieurs solutions s’offrent à vous. À la télévision, sur les réseaux sociaux ou grâce à l’application FIA WEC, vous ne pourrez manquer ce rendez-vous incontournable de l’endurance.

À LA TÉLÉVISION

• L’Équipe est le nouveau diffuseur officiel des 24 Heures du Mans en France. Ainsi, la course sera diffusée en direct et en clair sur La Chaîne l’Équipe avec une prise d’antenne samedi 21 août à 13h30 jusqu’à 18h45 puis de 21h10 à 2 heures du matin. Le dimanche, la chaîne assurera une diffusion de 6 heures à 17h30 ;

• La course sera aussi retransmise en direct et en intégralité sur Eurosport France. Le mercredi 18 août, les essais qualificatifs seront à suivre en direct de 18h45 à 20h10 et les essais libres 2 de 21h50 à 00h10. Le jeudi 19 août, les essais libres 3 seront diffusées de 13h50 à 17h 0, l’Hyperpole de 20h50 à 21h45 puis les essais libres 4 de 21h45 à 00h10. Samedi 21 août, le warm-up sera diffusé de 9h15 à 10 heures alors que la course sera à suivre en intégralité.

• Pour la couverture télévisée internationale, de manière non exhaustive, on notera la diffusion Pan Europe d’Eurosport, de RTL Nitro en Allemagne, nouveau diffuseur du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC, mais aussi sur TV2 Danemark, partenaire télé historique, Viasat, RTBF Belgique qui diffusera le départ et l’arrivée de la course, RTL Netherlands et RTL Luxembourg. Pour la couverture américaine, Fox Latin pour l’Amérique du Sud, et la course en intégralité sur Motortrend aux USA, Velocity et Discovery pour le Canada. En Asie, la course est retransmise en intégralité sur J SPORTS au Japon et sur Tencent pour la Chine. Dans le Pacifique, Sky Nouvelle-Zélande assurera la retransmission, tandis que SuperSport s’occupera du Pan Afrique. Plus de 196 pays et territoires diffuseront la course !

Retrouvez l’ensemble du programme de diffusion.

SUR L’APPLICATION FIA WEC OFFICIEL

L’appli FIA World Endurance Championship est conçue pour apporter ce que les fans souhaitent avoir directement sur leur iPhone, iPad et iPod Touch. Cette application gratuite permet de se maintenir informé sur les actus du FIA WEC, les classements, les circuits, les équipes, les pilotes, les horaires, le calendrier, les photos, les vidéos, les interviews, les temps forts, les résultats des courses et la vie des réseaux sociaux de l’ensemble du championnat.

Les fans peuvent aller encore plus dans l’expérience FIA WEC en achetant le Premium Season Pack disponible directement dans l’appli. Il permet de suivre chaque course en direct ainsi que les résultats en temps réel, des contenus exclusifs avec des caméras embarquées et la possibilité de personnaliser les fonctions et suivre leurs pilotes et/ou équipes favorites. De plus, le season pack donne accès aux REPLAY intégraux de chaque course.

Tous les contenus de l’appli officielle FIA WEC sont disponibles en anglais et en français. Le menu est disponible en anglais, français, japonais, chinois, italien, portugais, espagnol et arabe.

LIVE TIMING

Le live timing vous permet de suivre en direct les temps et classement des équipes engagés aux 24 Heures du Mans 2021.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DES 24 HEURES DU MANS

Facebook 24 Heures du Mans

Instagram @24heuresdumans

Twitter @24hoursoflemans et @24heuresdumans

Youtube 24 Heures du Mans

Le hashtag officiel de l’épreuve est : #LEMANS24