Si aucune réparation ne semble suffire pour remettre votre véhicule en bon état, sa place est désormais dans une casse auto. Même si vous n’avez pas envie de le faire, c’est une décision qui s’impose dès que votre automobile est hors service, que vous ne l’utilisez plus, ou quand vous l’avez garé depuis des mois dans la cour ou sur le trottoir. Mais vous ne pouvez pas simplement amener la voiture dans une casse auto pour l’y laisser. Découvrez dans cet article comment se débarrasser d’une épave auto en Île-de-France.

Que dit la loi ?

Une épave auto désigne toute voiture représentant un danger pour les personnes et pouvant porter atteinte à l’environnement. À cet effet, la loi R.322-9 du code de l’environnement oblige tout propriétaire d’automobile hors d’usage de la céder à la destruction. Lorsque les diagnostics révèlent qu’une voiture est irrécupérable, elle est automatiquement bonne pour une casse auto. La situation est pareille pour les véhicules gravement endommagés par un accident ou dont le coût de la réparation dépasse le prix d’achat. Lorsque vous êtes confrontés à l’une ou l’autre de ces situations, vous pouvez bénéficier d’un service d’enlèvement 100 % gratuit. Dans votre région il existe sûrement des centres VHU vers lesquels vous pouvez vous diriger. Ainsi, si vous vivez en Île-de-France, vous n’aurez pas de problème à trouver un épaviste gratuit pour vous débarrasser de votre auto.

Comment acheminer la voiture vers la casse auto ?

La procédure pour amener la voiture en casse auto va fortement dépendre de son état.

Une voiture roulante, mais en panne de batterie

L’une des causes les plus fréquentes d’une panne automobile est la batterie. Si votre voiture n’a pas roulé depuis plusieurs mois par exemple, elle peut refuser de démarrer. Dans ce cas, vous pouvez recharger la batterie ou redémarrer le véhicule avec un câble de démarrage adapté au moteur. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez acheter un booster de démarrage. C’est un équipement très pratique et facile à utiliser qui vous permettra de relancer un moteur en un rien de temps.

Une voiture non autorisée à circuler sur la voie publique ou hors de service

Si vous avez une voiture qui ne peut pas rouler seule, vous pouvez contacter un dépanneur. Ce dernier est le seul habilité à déplacer le véhicule hors d’état de marche jusqu’à la casse la plus proche de chez vous.

Quelle est l’utilité de la carte grise dans la démolition d’autos ?

La carte grise est l’un des documents qui vous seront demandés par le professionnel chargé de démolir votre voiture. Elle doit en effet porter la mention « Vendu le xx/xx/XXXX, pour destruction » et la signature des parties. De même, il vous sera demandé de :

• remplir et de signer un formulaire CERFA No 15776*01 ;

• disposer d’un certificat de situation administrative qui ne doit pas dater de plus de 15 jours.

Si vous avez égaré votre carte grise, l’opération de démolition peut avoir lieu à trois conditions. Vous pouvez donner une déclaration de vol ou de perte, fournir un papier qui prouve que le propriétaire est bien d’accord pour la destruction, ou préalablement découper la voiture avant de la donner au ferrailleur preneur.