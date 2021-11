Comment fonctionnent les disques de frein ?

Les disques de frein sont une partie essentielle du système de freinage de votre voiture et ​équipent aujourd’hui la quasi-totalité des véhicules, seules de très petites automobiles étant équipées aujourd’hui de freins à tambour. Les freins à disques sont composés d’un disque, fait d’un alliage d’acier et de fonte, fixé à l’essieu de la roue, que viennent enserrer des étriers munis de plaquettes. Par une pression, la plupart du temps d’origine hydraulique, les étriers sont pressés contre le disque de frein et ralentissent la course du véhicule jusqu’à l’immobiliser. Du fait des frictions qui en résultent, le disque monte alors fortement en température, chaleur qui doit impérativement être dispersée. En raison de l’usure due à ces frictions, les disques de freins doivent être remplacés régulièrement.

Comment savoir si mes disques de frein doivent être changés et comment bien les choisir ?

Les disques de frein doivent être changés lorsque vous constatez une perte de qualité du freinage de votre voiture. Leur usure dépend grandement de votre type de conduite, mais en moyenne, ils doivent être remplacés tous les 60 000 km. Le choix de disques de qualité est le seul garant d’un freinage efficace et donc de votre sécurité. Aussi, prenez le temps de bien choisir votre disque de remplacement. Leur prix est abordable, et vous devrez compter entre 50 et 150 euros pour un changement de disque complet, en fonction de votre véhicule. Avant de commande de nouveaux disques, procédez au vérification suivantes :

— Vérifiez la valeur de la limite d’usure (épaisseur minimale), estampillée sur chaque disque. Un disque de frein est usé lorsque, pour le disque avant, l’un des côtés de la surface de freinage est usé de plus de 1mm et pour le disque arrière, lorsque l’un des côtés de la surface de freinage est usé de plus de 0,5mm~0,75mm.

— Vérifiez quels type de disque équipe votre véhicule, il en existe deux :

a) Les disques de frein pleins, à la surface plane, sans perforations ou cavités.

b) Les disques de frein ventilés, percés de trous qui permettent un refroidissement plus rapide.

Notez qu’il est possible que les disques avant et arrière diffèrent les uns des autres.

Ne remplacez jamais des disques pleins par des disques ventilés et inversement !

— Mesurez le diamètre du disque installé. Il arrive qu’un même véhicule soit équipé de différents diamètres de disques à l’avant ou à l’arrière.

Notez que les disques de frein sont toujours vendus par lot de deux, car il est impératif de procéder au remplacement des deux disques d’un même côté parallèlement. Avant de procéder au changement de vos disques de frein, prenez garde aux fait qu’il est obligatoire de changer ses plaquettes de frein en même temps que les disques. Les plaquettes de frein s’usent par ailleurs plus vite que les disques. Elles doivent être changées plus souvent, à raison de tous les 30 000 km. Si vos freins baissent en efficacité et qu’un grincement se fait entendre au moment du freinage, il est probable que vous ayez en premier lieu à changer les plaquettes.

Comment changer les disques de frein ?

Avant de vous lancer dans le changement de vos disques de frein, gardez en tête que cette opération n’est pas à la portée du premier venu et que vous aurez besoin de matériel spécifique et de certaines connaissances de base en mécanique. Si vous n’en disposez pas, préférez vous adresser à un professionnel. Maintenant que vous êtes prévenu , pour changer vos disques de frein vous aurez principalement besoin :

— d’un cric pour soulever le véhicule

— d’une 1 clé à cliquet

— de différentes embouts à clé : TORX ou ALLEN

— de nettoyant frein

— d’un maillet en caoutchouc

— d’une brosse métallique

— d’une ficelle

— d’un torchon

Maintenant que vous avez réuni le matériel :

— Placez toujours le véhicule sur une surface plate et dure. Immobilisez les roues à l’aide d’une cale.

— Desserrez les écrous de roue avant de soulever la voiture (ne retirez pas encore les écrous de roue).

— À l’aide d’un cric, soulevez la voiture du côté où vous souhaitez travailler.

— Retirez maintenant la roue pour accéder au système de freinage. Placez les roues démontées sous la voiture, pour vous assurer en cas de chute inopinée du véhicule.

— Retirez l’étrier de frein , si la voiture est équipée d’étriers flottants, retirez la partie inférieure maintenue par deux vis afin de libérer le disque ; si l’étrier est fixe, retirez entièrement l’étrier par les deux vis de maintien afin de libérer le disque. Pour ne pas laisser pendre l’étrier, attachez-le à l’aide de la ficelle ou d’un tendeur au ressort de l’amortisseur. Profitez-en pour vérifier l’état des plaquettes, vous devrez les changer en même temps que le disque.

— À l’aide d’une clé en étoile, desserez la vis ou les vis de maintien du disque, qui se situent soit au centre, soit sur les côtés du disque.

— Retirez le disque du moyeu. Placez une cale derrière celui-ci et à l’aide du maillet en caoutchouc, tapez sur la cale afin de déloger le disque certainement collé par la rouille au moyeu.

— À l’aide de la brosse métallique et du torchon, nettoyez le moyeu et retirez la rouille et la poussière des plaquettes qui s’y trouvent. Ne sautez pas cette étape : un moyeu mal nettoyé peut entraîner un voilage du nouveau disque aux premiers freinages !

— Avant d’installer le nouveau disque, comparez-le à l’ancien, assurez-vous que c’est le bon.

— Replacez le disque et serrez la ou les vis guides.

— Aspergez le disque de nettoyant frein afin de le dégraisser.

— Remontez le support d’étrier et l’étrier en prenant soin de graisser les vis et plaquettes.

— Procédez au changement des plaquettes et replacez l’étrier.

— Remontez la roue.

— Actionner quelques fois la pédale de frein afin de bien appliquer les plaquettes à la surface du disque.

— Contrôler et ajuster le cas échéant le niveau du liquide de frein.

— Procédez à un test de conduite.

— Procédez de la même façon sur l’autre roue.

Souvenez-vous que les disques de frein neufs doivent toujours faire l’objet d’un rodage. Aussi, après un changement de disque, allez-y mollo pendant les 200 premiers kilomètres ​parcourus et n’appuyez pas trop fort sur les freins. Passé cette distance, vous pouvez reprendre votre style de conduite habituel.

Résumé

Parmi les pièces d’usure de votre véhicule, les disques de frein occupent une place de choix. En fonction de votre style de conduite ou de l’utilisation de votre voiture, les disques de frein s’usent et doivent être remplacés en moyenne tous les 60 000 kilomètres. Aussi et pour votre sécurité, n’attendez jamais avant de remplacer vos disques de frein. Dans cet article, nous vous expliquons comment faire et quelles précautions prendre pour y parvenir.

