Comment devenir manager sportif (...)

Plus les années passent et plus l’industrie sportive s’élargit et s’ouvre à de nouvelles professions. La génération contemporaine ne souffre plus à y trouver une activité génératrice de revenus, et à mener de brillante carrière. Vous êtes un passionné du monde sportif et de toute activité qui y est liée, vous rêvez même de faire carrière dans l’administration sportive, et plus précisément dans le management du sport. Mais vous ne savez comment vous organiser pour accomplir ce rêve. En lisant cet article, vous découvrirez l’essentiel des informations liées à la formation du manager sportif.

Suivre une formation adaptée

Devenir un manager d’équipe sportive implique de suivre une formation rigoureuse et spécialisée dans ce secteur d’activité. Plusieurs écoles comme le centre Amos offrent ces formations, et vous pourriez toutefois prendre les informations nécessaires si vous êtes intéressé par cette profession. Le monde sportif étant un vaste secteur d’activités, le manager en sport peut être sollicité pour intervenir dans divers domaines du sport.

En vous rapprochant des centres de formation, ou en consultant leurs sites en ligne, vous pourrez découvrir les métiers du sport management. Pour exercer le métier de manager sportif, vous avez le choix entre un diplôme de Bachelor, équivalent à un Bac plus trois années d’études universitaires. Ou vous pouvez opter pour un master, c’est-à-dire cinq années universitaires après l’obtention du baccalauréat.

Si vous ne souhaitez pas vous lancer dans une formation trop spécialisée dans le domaine du sport, il est possible que vous fassiez des études supérieures (licence ou master) en marketing, en management ou en communication.

Les formations liées

Pour ceux qui ne détiennent aucune formation de base, il va falloir obtenir d’abord un brevet en éducation sportive. Ensuite, un stage dans un lycée ou au sein d’un club vous permettra d’acquérir des aptitudes professionnelles. Enfin, l’obtention d’un Master of Business (MBA) vous sera d’un grand avantage. Vous pourriez occuper les postes suivants : administrateur sportif, directeur de parrainage d’une entreprise, coach d’entrainement, etc.

Avec un MBA, vous avez plus de chance d’acquérir des postes de travail dans l’administration, et pas que sur le terrain. Mais pendant la formation au centre spécialisé, les étudiants candidats à la profession de manager sportif recevront également des notions de base en gestion administrative et en affaires.

Si vous ambitionnez de faire une brillante carrière dans le domaine, il est primordial que vous développiez de la confiance en vous et en vos capacités. L’exercice du métier nécessite aussi des compétences en langues internationales (surtout en anglais), et en sciences mathématiques. Avec toutes ces compétences, vous aurez suffisamment d’atouts et de qualité pour réussir dans ce métier qui est en plein envol.

Avoir le profil idéal

Un manager sportif n’est pas seulement un athlète ayant de bonnes aptitudes physique et sportive. L’exercice de cette profession nécessite la connaissance de plusieurs notions théoriques et culturelles liées au club dont il a la charge. De fait, il a une bonne maitrise de tous les rapports institutionnels et judiciaires relatifs au club dont il est le représentant immédiat.

Être manager de sport, c’est jouir d’une capacité d’adaptation en face de tout type d’interlocuteur. Le manager doit pouvoir communiquer en toute facilité avec chacun des éléments du club, et développer de bonnes et saines relations professionnelles avec tous. Le manager sportif doit être en mesure de gérer son stress, et aider ses élèves à en faire autant.