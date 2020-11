Comment bien choisir ses pneus (...)

Tout comme la mécanique et l’électricité, la pneumatique est une part très essentielle qui influence sur le confort d’une voiture. Les pneus sont très déterminants pour plus de sécurité sur la route. Ainsi, que la piste soit praticable ou non, avoir des pneus en bon état permet de rouler en toute sérénité. Pour ce faire, il est important de bien les choisir quand vient le moment fatidique de les changer. Cependant, avec la gamme assez large de pneu disponible sur le marché, il n’est pas toujours facile de trouver les pneus qui conviennent le plus à votre véhicule. Comment bien choisir vos pneus ? Nous avons réalisé pour vous la sélection de certains critères qui certainement vous aideront à trouver les pneus les plus adaptés à votre véhicule.

Pourquoi trouver des pneus adéquats à vos véhicules ?

Vous le savez très bien, sans les pneus, il serait bien difficile de faire bouger sa voiture. Ils constituent des éléments d’une haute importance dans le confort de conduite. Pour cela, le Code de la route impose le changement des pneus dès lors que le témoin d’usure d’une hauteur de 1,6 mm est atteint. Dans cette optique, il est d’autant plus important de choisir des pneus qui sont adaptés à vos véhicules.

Ainsi, il convient de définir le type de véhicule sur lequel seront montés les pneus avant de les choisir. La plupart des manufacturiers trient les pneus en plusieurs catégories. On distingue :

•Les pneus pour véhicule de tourisme ;

•Les pneus pour moto et scooter ;

•Les pneus pour SUV et 4 X 4 ;

•Les pneus pour véhicule utilitaire ;

•Les pneus pour poids lourd.

Une fois le type de véhicule défini, il ne vous reste plus qu’à choisir votre pneu auto en prenant en compte certains critères.

Quels sont les critères de choix d’un pneu auto ?

Qu’il s’agisse de gomme d’été, de pneus neige ou même de pneumatique mixte (été/hiver), de nombreuses marques de pneus se font concurrence pour gagner le marché. Ceci rend d’ailleurs le choix plus difficile. Il convient donc de prendre en compte quelques critères dans la sélection des pneus de votre véhicule.

La marque

La marque est l’un des premiers facteurs déterminants dans le choix des pneus d’un véhicule. En effet, il n’est pas facile de se retrouver au milieu de toutes ces marques disponibles sur le marché lorsqu’on n’y connaît rien. Bien évidemment, la marque est étroitement liée au prix. Ainsi, les marques de pneu haut de gamme représentent un véritable investissement à faire. Les moins importantes sont à des prix abordables. Cet ensemble est catégorisé en trois grandes sélections :

•La sélection prémium qui regroupe les pneus de la plus grande qualité possible (Pirelli, Bridgestone, Michelin, Dunlop…) ;

•La sélection quality qui présente un meilleur rapport qualité/prix et qui offre les performances d’un niveau correct (Firestone, Uniroyal, Nexen Tire) ;

•La sélection budget qui regroupe les pneus premier prix pour des budgets un peu plus serrés (Tracmax, Rovelo, Hifly, etc.).

Les dimensions de vos pneus

Avant de changer vos pneus, il est aussi important de prendre en compte les dimensions que vous trouverez sur vos pneus actuels. Elles se situent sur le flanc et se présentent sous la forme suivante : 165/60 R15 77 H, soit largeur, hauteur, diamètre, indice de charge et indice de vitesse. Il est important de respecter ces indications si vous ne voulez pas vous retrouver avec de nouveaux pneus trop petits ou trop grands.

L’utilisation du véhicule

Le critère de l’utilisation est bien souvent laissé sur le côté quand il s’agit de choisir des pneus. Cependant, il constitue l’un des plus importants à ne pas négliger. En effet, on ne choisit pas les mêmes pneus si l’on a une conduite sportive ou uniquement en ville sur de petits trajets. Ainsi, pour :

•une conduite citadine, privilégiez les pneus avec un bon freinage, une bonne longévité et limités en termes de consommation de carburant ;

•Une utilisation sportive, misez sur l’adhérence et surtout sur la tenue de route ;

•les longs trajets, il est préférable d’opter pour des pneus hautes performances qui assurent un confort en termes de vibrations et de bruit.