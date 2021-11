Clément Novalak va faire ses débuts en F2 et signe pour 2022

Théo Pourchaire, qui devrait être encore en Formule 2 l’année prochaine, ne sera plus le seul Français dans la discipline, et ce dès le prochain week-end de course de la catégorie. Clément Novalak disputera en effet les deux dernières manches de la saison avec l’équipe MP Motorsport.

Outre ce programme immédiat pour les courses de Djeddah et Abu Dhabi, où il remplacera Lirim Zendeli, Novalak sera en F2 à temps plein l’année prochaine avec MP Motorsport, après deux saisons en FIA F3.

Le Français a fait de beaux progrès puisqu’il a terminé troisième du championnat F3 cette année, après une 12e position l’année précédente. Il avait remporté le titre en F3 britannique la saison précédente.

"Je suis ravi de pouvoir goûter à la F2 dès Djeddah et Yas Marina" a déclaré Novalak. "Cela ne pourra que m’aider à réaliser mes ambitions pour une première saison complète en F2 en 2022. Je suis vraiment reconnaissant envers MP Motorsport pour cette opportunité."

"J’ai bien l’intention d’en tirer le meilleur parti. MP est une équipe qui a gagné des courses en F2 ces deux dernières années, j’espère donc que faire équipe avec eux me permettra de renouer avec le succès. Je suis impatient de commencer !"