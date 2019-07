Newgarden gagne en Iowa et confirme son statut de favori

La course d’IndyCar en Iowa devait avoir lieu à 1h15 du matin, heure française, mais la météo en a décidé autrement. C’est une véritable tempête qui a eu lieu sur le petit ovale, retardant de le départ de plusieurs heures.

Josef Newgarden n’a pas tremblé une fois la course lancée, et le leader du championnat s’est donné un peu d’air après avoir perdu quasiment toute son avance lors des dernières courses, qui n’avaient pas tourné en sa faveur.

Les pilotes Penske ont nettement dominé la course, puisque Simon Pagenaud, poleman, s’est battu avec Will Power en début de course. La course a été interrompue suite au retour de la pluie, et une fois relancée, c’est Newgarden qui était le plus rapide.

Malgré un show en piste de Scott Dixon et Santino Ferrucci, qui avaient tous deux été relégués en fond de peloton en début de course, c’est bien Josef Newgarden qui a dominé cette manche, en menant 245 des 300 tours. Ce n’est même pas son record puisqu’il en avait mené 282 sur les 300 en 2016, et qu’il avait également mené la majeure partie de la course l’année dernière.

Le podium a été complété par Dixon et James Hinchcliffe, tandis que Pagenaud a pris la quatrième place, devant Spencer Pigot. Le deuxième du championnat, Alexander Rossi, a terminé la course en sixième place, devant Zach Veach, qui était le dernier dans le même tour que Newgarden.

Graham Rahal, Sébastien Bourdais et Tony Kanaan ont complété le top 10. La semaine prochaine, l’IndyCar se rend à Mid-Ohio, où Rossi avait largement dominé l’an dernier, mais c’est Newgarden qui arrivera en leader avec 29 points d’avance sur l’Américain.

Les trois leaders du championnat, Newgarden, Rossi et Pagenaud, sont les trois derniers vainqueurs en date et semblent désormais seuls candidats au titre avec cinq courses restantes à disputer.