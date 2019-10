Citroën repousse ses évolutions aérodynamiques

Les spectaculaires évolutions aérodynamiques de Citroën vues aux essais du RallyRACC Catalunya - Rally de España ne devraient pas être utilisées en compétition avant la saison prochaine.

Citroën Racing n’a pas demandé d’homologation pour les nouvelles pièces en vue du rallye disputé sur surface mixte en fin de semaine et un porte-parole de l’équipe française a confirmé qu’aucune évolution aérodynamique ne serait utilisée à Salou.

Le même scénario s’est produit lors du dernier rendez-vous en Grande-Bretagne, où Citroën disposait de nouvelles options sur ses suspensions, sans pouvoir les utiliser pour des raisons d’homologation.

En Espagne, Citroën s’est imposé plus souvent que n’importe quelle autre équipe engagée en WRC et l’armée rouge arrive sur la Costa Daurada en visant un troisième succès de suite pour sa C3 WRC après les victoires de Kris Meeke et Sébastien Loeb.

La voiture n’a toutefois pas semblé à l’aise cette saison sur asphalte et le rallye disputé cette semaine voit deux de ses trois étapes se disputer sur le tarmac tarragonais.

Lors de la dernière épreuve sur cette surface, Sébastien Ogier et Esapekka Lappi n’avaient pu atteindre que les septième et huitième positions en Allemagne.

Au départ de l’avant-dernière manche du calendrier, Sébastien Ogier compte vingt-huit points de retard sur le leader du championnat, Ott Tänak. Le Français doit donc se montrer plus rapide et inscrire plus de points que le pilote Toyota s’il veut préserver une chance de remporter un septième titre consécutif lors de la finale au Kennards Hire Rally Australia le mois prochain.