Choisir une assurance auto : bien analyser ce que comprend le contrat

En tant que citoyen français, c’est une obligation pour vous de souscrire à une assurance auto lorsque vous disposez d’un véhicule. Il s’agit en effet d’une garantie proposée au sein de certaines compagnies. Son rôle est d’assurer votre prise en charge et de couvrir les dommages occasionnés par les accidents dont vous êtes reconnu responsable.

De nombreuses compagnies d’assurance proposent cette couverture de risque aujourd’hui avec des niveaux de garanties et des coûts variés. Face à cette situation, il peut être difficile de souscrire à la meilleure garantie. Nous vous invitons à découvrir dans cet article quelques éléments importants du contrat que vous devez bien analyser pour choisir une assurance auto qui correspond à vos besoins.

Vérifier les conditions relatives à votre voiture et votre profil

Pour choisir une assurance auto, le conducteur doit avant tout faire le point de ce dont il a besoin. Les contrats d’assurance auto varient en effet suivant divers éléments. L’un d’entre ces éléments est le type ou la marque de voiture que vous roulez. Vous pouvez en savoir davantage sur l’assurance par marques ici. De façon générale, les garanties dont vous aurez besoin peuvent varier en fonction de :

• La marque du véhicule ;

• Le type de voiture (classique, hybride ou électrique) ;

• La nature du véhicule (neuf ou d’occasion, location) ;

• La fréquence d’utilisation de cette dernière, etc.

Outre ces éléments, d’autres facteurs liés aux utilisateurs du véhicule peuvent aussi être pris en compte. Il s’agit surtout de votre profil, si vous êtes jeune conducteur, résilié, vous roulez peu, vous faites du covoiturage, vous roulez ou louez votre voiture à l’extérieur, etc.

Ces divers éléments permettent de déterminer les types de risques les plus évidents concernant votre véhicule. Ils vous permettent d’abord de définir les garanties dont vous aurez le plus besoin parmi celles proposées dans le contrat d’assurance. Ils sont aussi pris en compte par l’assureur pour définir le coût mensuel de votre assurance auto.

Les formules proposées par la compagnie d’assurance

Après avoir défini vos besoins en fonction de votre véhicule et de votre profil, il faut maintenant passer au choix de la formule adéquate. Les compagnies d’assurance auto proposent trois principaux niveaux de garantie aujourd’hui :

• L’assurance au tiers : c’est la garantie minimum obligatoire pour chaque conducteur de véhicule. Elle couvre seulement la responsabilité civile du chauffeur, donc les dommages matériels et corporels occasionnés lors de l’accident ;

• L’assurance intermédiaire : c’est un compromis entre l’assurance au tiers et l’assurance tous risques. Elle assure la responsabilité civile du conducteur, mais aussi le vol, les incendies, les bris de glace, etc. ;

• L’assurance tous risques : cette garantie offre une couverture presque totale. Elle prend en charge les dommages matériels et corporels occasionnés par un accident naturel, avec autrui, responsable ou non.

Vous pouvez souscrire délibérément à l’une de ces assurances auto pour plus de couvertures. Mais la meilleure solution est de tenir compte de vos besoins en fonction du modèle de voiture, du nombre de conducteurs et de l’utilisation que vous en faites.

Les options supplémentaires pour votre assurance auto

En plus de garanties standards, certaines compagnies intègrent des garanties supplémentaires au sein de leur contrat d’assurance. Les options proposées sont le plus souvent :

• La protection des objets transportés ;

• La garantie corporelle pour passagers ;

• Le prêt d’une voiture le temps des réparations ;

• L’assistance 24 h/24 7j/7, etc.

Tous ces éléments sont définis pour s’adapter à votre mode de vie et à vos besoins. Il faut néanmoins savoir que l’ajout de l’un ou de l’autre de ceux-ci augmente la prime de votre assurance auto. Vous pouvez par ailleurs utiliser un comparateur d’assurances auto pour faire le meilleur choix.

Tenir compte des exclusions de garanties

L’un des plus grands risques que vous courrez si vous n’analysez pas bien le contenu du contrat est de manquer certains éléments importants comme les exclusions de garanties. Ce sont en effet quelques conditions définies par la compagnie et dans lesquelles les garanties proposées sont nulles. Il suffit de lire le contrat d’assurance auto pour identifier ces informations. Une fois que vous les aurez déterminés, il faut vérifier si elles conviennent à vos besoins et à vos habitudes. Sinon, cette compagnie d’assurance n’est peut-être pas la meilleure pour vous.

Vérifier les franchises

La couverture proposée par les compagnies d’assurance en cas de sinistre prend la forme d’une indemnisation. Dans la plupart des situations, il s’agit d’un niveau d’indemnisation que propose l’assureur à son client qui doit se charger personnellement du montant restant. Le reste pris en charge par l’assuré est la franchise.

Cet élément doit être rigoureusement analysé lors du choix d’une assurance automobile pour profiter d’assez d’avantages. En effet, certaines compagnies diminuent leur prime d’assurance, mais augmentent le montant de la franchise. D’autres par contre réduisent la franchise et augmentent la prime d’assurance. Il est donc important de vérifier les conditions relatives à la franchise pour profiter d’une offre abordable.