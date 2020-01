Chez Hyundai, Tänak se prépare au défi Neuville

Ott Tänak, Champion du Monde des Rallyes en titre, se veut confiant sur les conditions de son futur duel avec son dauphin et nouvel équipier chez Hyundai Motorsport, Thierry Neuville.

Transfuge de Toyota Gazoo Racing, Ott Tänak rejoint l’équipe d’Alzenau où Thierry Neuville a élu domicile il y a six ans maintenant.

Au moment de lui demander comment il envisageait la cohabitation avec l’un de ses plus grands rivaux ces dernières années, l’Estonien a simplement répondu : « Au final, nous sommes les pilotes pour faire le travail. »

« C’est une nouvelle année et nous partons d’une feuille blanche », a-t-il ajouté. « Personne n’a encore inscrit de points et nous allons tous nous battre pour défendre nos propres chances et jouer le titre chez les équipes. C’est aussi simple que ça et je ne vois aucun problème. »

« De mon côté, je peux dire que je suis un professionnel et que j’ai un travail à faire. En tant qu’équipe, je suis convaincu que nous serons extrêmement forts avec Thierry. Je suis sûr qu’il y aura un grand combat [dans l’équipe], mais il ne devrait pas y avoir le moindre souci tant que cela reste dans les spéciales. »

« Normalement, tout devrait bien fonctionner si c’est le cas. Avoir un équipier solide et rapide renforce l’équipe. Je connais Thierry et je vais pousser l’équipe dans le développement de la voiture. La saison s’annonce donc passionnante. »

Après avoir pris le volant de la Hyundai i20 WRC pour la première fois peu avant Noël, Ott Tänak et son copilote Martin Järveoja devraient retrouver leur voiture pour des essais de préparation au Rallye Monte-Carlo dès la semaine prochaine.