Charles Pic prend les rênes de l’écurie DAMS en F2

Engagée en sport automobile depuis plus de 30 ans, la célèbre écurie française DAMS entame aujourd’hui un nouveau chapitre dans sa longue et riche histoire. Olivier et Grégory Driot, propriétaires de l’équipe de Formule 2, ont trouvé un accord avec l’ancien pilote de Formule 1 Charles Pic, un ami proche de la famille, qui reprend les rênes de la structure basée au Mans (Sarthe).

Après la disparation en 2019 de leur père Jean-Paul Driot, fondateur de DAMS, Olivier et Grégory ont souhaité poursuivre la belle aventure familiale. Lorsque Charles leur a proposé de reprendre l’entité mancelle, cette solution s’est rapidement révélée comme une excellente opportunité pour assurer la pérennité de l’écurie. Les deux familles se connaissent et s’apprécient depuis de nombreuses années et chacune possède un très beau palmarès en sport automobile.

DAMS est une véritable référence dans les formules de promotion en monoplaces avec pas moins de 15 titres Pilotes, 16 championnats Équipes et 168 victoires depuis 1988.

Charles partageant la même vision que DAMS pour l’avenir, la décision de lui transmettre le relais s’est imposée comme une évidence. Le Drômois attache une grande importance à l’histoire et la réputation de l’équipe. Le Montilien souhaite continuer à accompagner de jeunes talents pour qu’ils accèdent au plus haut niveau du sport automobile.

La complicité entre DAMS et la famille Pic remonte à plus de de 30 ans. Charles-Pierre André, le grand-père de Charles, a notamment soutenu Éric Bernard, son parrain, et Olivier Panis lorsqu’ils étaient chez DAMS. Arthur Pic, son frère cadet, a également roulé pour l’écurie mancelle en 2012 dans le championnat de Formule Renault 3.5.

Charles Pic est un ancien pilote de Formule 1 qui a couru pour l’équipe Marussia F1 Team en 2012 avant de s’engager avec Caterham en 2013. Le Français a remporté de nombreux succès avant d’accéder à la catégorie reine, notamment en GP2 Series et en Formule Renault 3.5, avec une victoire à Monaco dans les deux catégories.

Les pilotes et le personnel DAMS resteront inchangés pour la saison 2022 et évolueront toujours sous la direction de François Sicard, Directeur Général, et Rémi Decorzent, responsable de l’ingénierie. L’écurie continuera d’être basée dans ses locaux actuels du Mans.

Olivier and Grégory Driot, propriétaires de DAMS, sont partagés entre tristesse et soulagement : "Même si nous sommes tristes de passer la main, cette décision est la meilleure solution pour assurer l’avenir de l’équipe et la développer."

"Depuis le décès de notre père nous avons toujours fait le maximum pour que DAMS continue d’être performante. La structure pourra néanmoins être encore plus compétitive avec Charles et il bénéficiera de l’engagement et de la loyauté de tout le personnel, la plupart travaillant pour l’équipe depuis de nombreuses années."

"Nous souhaitons le meilleur pour DAMS dont l’histoire continuera de s’écrire sous la direction de Charles. Nous sommes convaincus que sa connaissance intime de l’industrie permettra à l’équipe de prospérer. Notre père aurait été fier de ce nouveau chapitre."

"Lorsque Charles nous a contactés, nous nous sommes vite rendu compte que cette transmission de témoin représentait une belle opportunité, non seulement pour tout le personnel, mais également pour l’histoire de la famille Driot. C’est un honneur pour nous de céder DAMS à un autre grand nom du sport automobile français."

Charles Pic, de son côté, veut être à la hauteur de l’héritage que représente cette équipe en sport automobile : "Je suis très heureux de pouvoir écrire une nouvelle page de l’aventure DAMS. Nos deux familles s’apprécient depuis très longtemps."

"Jean-Paul connaissait mon grand-père, qui a soutenu plusieurs pilotes DAMS par le passé, dont mon parrain Éric Bernard et Olivier Panis. Ma passion pour la course automobile n’a pas changé et cette acquisition est un projet sur le long terme."

"Je suis convaincu que DAMS peut être couronnée de succès sur la piste comme en dehors. Je suis impatient de voir ce que nous allons accomplir avec François, Rémi et tous les membres de l’équipe."

Bruno Michel, PDG de la F2, admet être satisfait de voir l’avenir d’un des piliers de son championnat assuré : "Aujourd’hui, une page se tourne dans l’univers des formules de promotion avec la fin d’une ère qui se sera étalée sur plus de 30 ans, et fut initiée puis jalonnée de succès sous la supervision de Jean-Paul Driot."

"Je suis vraiment heureux que ce soit Charles Pic qui reprenne DAMS. Il partage la même passion que Jean-Paul pour le sport automobile. La dernière fois que nous avons vu Charles dans notre paddock, c’était un jeune pilote en passe d’accéder à la Formule 1."

"Il a très bien préparé son engagement en Formule 2 et il a la même envie de réussite et de victoires que l’équipe DAMS. La structure mancelle reste une valeur sûre de notre championnat. L’équipe y a décroché de nombreux succès ; tous ses membres ont beaucoup d’expérience et travaillent d’arrache-pied pour revenir aux avant-postes."