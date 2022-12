Centenaire des 24 Heures du Mans : les festivités dévoilées !

Par Franck Drui 15 décembre 2022 - 08:56





A l’occasion d’une conférence de presse organisée hier sur le circuit des 24 Heures du Mans, Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire, Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental de la Sarthe, Stéphane Le Foll, Maire du Mans et Agathe Cury, Directrice de cabinet auprès du Préfet de la Sarthe, ont dévoilé les festivités du Centenaire des 24 Heures du Mans.

Le samedi 10 juin prochain, à 16h, les 24 Heures du Mans, 4e manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, fêteront leur Centenaire. Devant des tribunes pleines, suite au succès historique de la billetterie, la plus grande course d’endurance au monde célèbrera cent ans d’histoire, d’innovations et de fête populaire.

Le jeudi 1er juin, une exposition unique au monde ouvrira ses portes au Musée des 24 Heures du Mans. L’objectif est de réunir plus de 60 voitures ayant gagné ou participé aux 24 Heures du Mans.

Le lendemain, vendredi 2 juin, débuteront les traditionnelles vérifications techniques et administratives. Le "Pesage", installé Place de la République au Mans, constitue l’un des temps forts de la quinzaine. Cet événement continuera le samedi 3 juin, avant une grande soirée de lancement organisée en ville. Cette cérémonie mettra à l’honneur les bénévoles, commissaires de piste et agents des collectivités œuvrant lors des 24 Heures du Mans, notamment lors d’une parade avenue du Général Leclerc.

Le dimanche 4 juin, les voitures entreront en piste avec la Journée Test. Pour la première fois, une course support, la Ligier European Series, se déroulera lors de cette journée.

Le mardi 6 juin est une journée organisée pour le public. Sur le circuit, s’enchaineront respectivement la visite des stands, séance de dédicaces et pit stop challenge. Cette initiative, reconduite pour la seconde année consécutive, permet de mettre en avant les mécaniciens en les challengeant sur des changements de roues. Une belle mise en lumière pour ces personnes de l’ombre ! En fin d’après-midi, de nombreux pilotes viendront à la rencontre du public en centre-ville pour une séance de dédicaces.

Mercredi 7 juin, la compétition reprendra ses droits. Après différentes courses support en matinée (Porsche Carrera Cup, Ferrari Challenge, Road to le Mans), les premiers Essais Libres et Qualificatifs des 24 Heures du Mans prendront place. En parallèle de ces activités en piste, une grande exposition de voitures historiques de prestige débutera en centre-ville du Mans. Enfin, le soir, le premier concert de la semaine se déroulera sur le circuit.

Depuis 2020, le jeudi est synonyme d’Hyperpole. Cette séance spectaculaire laissera 24 concurrents (8 en Hypercar, 8 en LMP2 et 8 en LMGTE Am) rivaliser sur les 13,626 km du circuit, en pleine recherche de la vitesse pure, et sans contrainte de trafic. Afin de mettre en valeur les pilotes amateurs, cette séance sera réservée aux pilotes Bronze dans la catégorie LMGTE Am.

A l’instar du mardi, la journée du vendredi est destinée aux spectateurs. Après les courses supports en matinée, la célèbre parade des pilotes traversera Le Mans à partir de 14h. La piste sera par la suite ouverte au public. Un moment d’exception pour les spectateurs, qui pourront fouler la piste des 24 Heures du Mans. Une activité accessible à toute personne en moyen de transport doux : à pied, à vélo, en trottinette ou en rollers. Afin de célébrer le Centenaire comme il se doit, un grand défilé prendra place sur la piste en fin d’après-midi. Les plus célèbres voitures ayant participé aux 24 Heures du Mans retrouveront l’asphalte du circuit pour le plus grand bonheur des spectateurs. S’en suivra un concert pour bien clôturer la journée.

Le moment tant attendu, le départ des 24 Heures du Mans, se déroulera le samedi 10 juin à 16h. Avant cet instant crucial, de nombreuses animations viendront célébrer le Centenaire : défilé de voitures et de pilotes, présence de la Patrouille de France... Cette journée du samedi se clôturera par le "Show du Centenaire" : un spectacle pyrotechnique et de drones suivis d’un concert exceptionnel.

Rendez-vous le dimanche 11 juin à 16h pour connaître le grand vainqueur ! Qui de Porsche, Ferrari, Toyota, Peugeot, Glickenhaus ou Cadillac remportera le Trophée unique réalisé par La Monnaie de Paris ?

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : "Les 24 Heures du Mans s’apprêtent à célébrer cent ans d’endurance, d’innovations, mais aussi une terre de passion. Des centaines de milliers de personnes viennent, chaque année, vivre un moment d’exception. Une parenthèse unique, un moment d’émotions qui se transmet de génération en génération. Cette course est profondément ancrée dans le patrimoine économique et culturel local, et permet à notre territoire de rayonner dans le monde entier. Pour cet anniversaire exceptionnel, l’Automobile Club de l’Ouest met tout en œuvre pour offrir aux spectateurs une expérience inédite et hors du commun."

Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire : "Les 24 Heures du Mans sont un événement sportif de renommée mondiale et une véritable fierté pour la Région. Au printemps, nous donnons rendez-vous au public des Pays de la Loire et d’ailleurs pour célébrer le centenaire de la course, autour de temps forts que nous avons imaginés pour faire vivre ce grand évènement populaire partout dans la région : une exposition BD Michel Vaillant à l’Hôtel de Région, une exposition sur les coulisses des métiers de la course dans les gares des capitales régionales, et l’arrivée du Région Pays de la Loire Tour, tour cycliste professionnel, le 7 avril au Mans après un passage des coureurs sur le circuit mythique Bugatti. Je veux remercier les partenaires que sont l’ACO, la ville du Mans et le Département de la Sarthe pour leur engagement. Ce qui se passe ici sur le circuit Bugatti, c’est une forme d’unité pour la réussite commune de notre territoire, au service du sport, de la culture et de l’innovation technologique."

Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental de la Sarthe : "Grâce à la course des 24 Heures du Mans, depuis cent ans, c’est tout notre département qui vibre à l’unisson. Les 24 Heures du Mans attirent chaque année en Sarthe des centaines de milliers de spectateurs. C’est un laboratoire d’innovation et un réel vecteur d’attractivité pour notre territoire, aux multiples retombées économiques. Cet évènement grandiose rassemble, fédère et rend fiers les Sarthois ! Le Conseil départemental aura à cœur d’organiser des animations gratuites, accessibles à tous, directement dans les territoires. Dédicaces de pilotes, projections de films, expositions, conférences dans les collèges et les communes sarthoises, de nombreuses animations seront organisées autour du Centenaire des 24 Heures. Nous serons également présents avec un stand, comme chaque année au pesage. Je me réjouis également de notre implication, à travers l’action du Syndicat Mixte du Circuit des 24 Heures, pour réaliser 3 opérations de grande envergure pour adapter les infrastructures aux nouveaux usages et contribuer ainsi au développement de l’attractivité de la course, pour améliorer toujours plus l’accueil des spectateurs."

Stéphane Le Foll, Maire du Mans : "Le Centenaire des 24 Heures est un anniversaire hautement symbolique pour le territoire. Terre des pionniers de l’automobile et de l’aviation, l’histoire du Mans s’est bâtie sur cette grande aventure industrielle, forgeant une identité sportive, mais aussi sociale et culturelle, de renommée internationale. Les 100 ans des 24 Heures du Mans seront un grand moment fédérateur et populaire, réunissant tous les passionnés de la légende automobile mais aussi tous les amateurs de la fête et tous ceux qui auront l’envie d’être ensemble pour célébrer cet événement majeur pour Le Mans et pour la Sarthe. Nous nous réjouissons d’être la destination choisie par des centaines de milliers de personnes souhaitant partager avec nous ce grand rendez-vous ; Le Mans Métropole et la Ville du Mans prendront toute leur part dans la réussite de cet événement, aux côtés de l’ACO et des collectivités locales, pour participer à l’accueil de tous nos publics, à l’animation du cœur de ville et aux festivités qui dynamiseront la course."