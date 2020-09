Castroneves remplacera Askew chez McLaren à Indianapolis

Arrow McLaren SP a annoncé que Helio Castroneves piloterait la Dallara IR18 numéro 7 motorisée par Chevrolet sur le circuit d’Indianapolis, dans le cadre des deux courses disputées sur le circuit routier.

Le triple vainqueur de l’Indy 500 prendra le volant d’Oliver Askew, qui a été déclaré inapte à piloter, alors qu’il ressent toujours des effets de son violent crash de l’Indy 500.

Le débutant s’est plaint de vertiges et de confusion dans ses mouvements après la double course de Mid-Ohio et a demandé lui-même à passer des examens, au terme desquels l’IndyCar a décidé de ne pas l’autoriser à courir, et l’a inclus dans le protocole Return to Racing.

"C’était une décision incroyablement difficile mais je dois suivre les conseils de l’équipe médicale de l’IndyCar et mes médecins" a expliqué Askew. "Ma priorité actuellement va vers ma santé. Bien que je ne serai pas dans la voiture, je serai à l’Indianapolis Motor Speedway pour le Harvest GP, pour donner tous les conseils et le soutien possibles à Arrow McLaren SP."

Avec Castroneves, Arrow McLaren SP ne va pas chercher le moins bons ni le moins populaire des remplaçants, et cette pige marque pour lui le début de sa carrière post-Penske. En effet, il a quitté l’équipe du Captain, Roger Penske, en cette fin de saison, alors qu’il a piloté exclusivement pour elle depuis 2000.

"Tout d’abord, nous souhaitons le meilleur à Oliver, et qu’il puisse prendre le temps de se remettre" a déclaré Castroneves. "Je suis impatient de revenir en piste et d’aider à poursuivre les progrès que l’équipe Arrow McLaren SP a fait cette année."

Les courses se dérouleront vendredi et samedi prochain à Indianapolis, et Castroneves fera équipe avec l’autre pilote habituel du team, Pato O’Ward.