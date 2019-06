Castellet, Qualif. : Pole de Sette Camara entre les drapeaux rouges

C’est sous un beau soleil et par une température de la piste au-delà de 52 °C que les pilotes s’élancent pour les trente minutes de cette séance de qualifications. Mais personne n’a le temps de réaliser un tour chrono que le drapeau rouge est déjà agité : Alesi et Delétraz se sont accrochés. Tandis que Giulano Alesi a arrêté sa Trident au virage 8 et ne peut pas repartir, Louis Delétraz a quant à lui des dégâts à l’aileron arrière de sa monoplace. Le Suisse peut rejoindre des stands alors que la séance de qualifications d’Alesi à domicile est déjà terminée.

Dans le même temps, Mazepin connaît un souci mécanique et sa séance est également terminée avant même d’avoir réellement commencé. Quand la session reprend, Ilott est le premier à signer un chrono de référence en 1.43.660. Sette Camara améliore ce temps et s’empare de la pole provisoire. Callum Ilott tente de reprendre la première place, mais sort hors de la piste.

Le Canadien Nicholas Latifi, leader du championnat, réalise le troisième chrono pendant qu’Aitken prend la pole provisoire. Les chronos continuent de s’améliorer et Sergio Sette Camara reprend la première place en 1.43.024.

Les pilotes rentrent alors aux stands pour changer de pneus. Ils en ressortent à six minutes de la fin, ce qui laisse juste le temps à De Vries et Ilott dde gagner des positions avant un nouveau drapeau rouge qui empêche de nombreux pilotes d’améliorer, dont certains étaient même partis pour battre le chrono de la pole. C’est la deuxième Trident, celle de Boschung, qui est arrêtée en piste pour un problème qui semble venir du moteur.

Il ne reste que 2 minutes 59 quand les qualifications reprennent et tout le monde se rue bien sûr en piste. Aitken réalise le meilleur premier secteur mais échoue à trois dixièmes de Sette Camara. Zhou effectue lui le deuxième meilleur secteur... mais lui aussi est à trois dixièmes du Brésilien. Sergio Sette Camara réussit donc à conserver la pole, acquise avant la pause.

Zhou partira deuxième, devant Aitken et De Vries. Ilott sera en troisième ligne en compagnie de Latifi. Matsushita est septième devant Mick Schumacher, Dorian Boccolacci et Sean Gelael.