Castellet, Libres : Sette Câmara devance De Vries sur le fil

Sergio Sette Câmara a signé le meilleur temps de la séance d’essais libres de Formule 2 au Castellet avec un chrono de 1’44"009. Il devance Nyck de Vries, qui a passé la majeure partie de la séance en tête avant d’être battu pour six dixièmes.

Luca Ghiotto, qui venait de faire les essais en F1 avec Williams, a longtemps joué aux avant-postes mais a finalement laissé la place à d’autres pilotes pour terminer huitième. Derrière Ghiotto, on retrouve Mick Schumacher au quatrième rang.

Callum Ilott, Guanhyu Zhou et Sean Gelael ont terminé cinquième, sixième et septième respectivement, mais accusent déjà une seconde de retard sur le chrono impressionnant de Sette Câmara.

Ralph Boschung et Nobuharu Matsushita bouclent le top 10 devant trois francophones : Louis Delétraz, Giuliano Alesi et Dorian Boccolacci. Jack Aitken n’est que 15e et Anthoine Hubert 18e, juste devant sa coéquipière, Tatiana Calderon, qu’il relègue à près de deux secondes. Mahaveer Raghunathan ferme la marche à près de huit secondes du leader.