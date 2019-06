Castellet, Course 2 : Victoire d’Hubert à domicile !

En pole après sa huitième place en Course 1, Anthoine Hubert ne manquait pas son départ pour garder la tête de cette deuxième course du week-end de Formule 2 en France.

Derrière, la bataille faisait rage entre Juan Manuel Correa et Jack Aitken au départ, mais le Britannique gardait la tête entre les deux. Dans les premiers tours de course, l’Espagnol restait dans les échappements de la Campos et finissait par attaquer une nouvelle fois pour s’emparer de la deuxième place.

Visiblement en manque de rythme dans ce groupe, Jack Aitken perdait la troisième place au profit de Guanyu Zhou, décidément rapide ce week-end.

Derrière, la lutte faisait rage entre les deux pilotes Dams, Nicholas Latifi et Sergio Sette Câmara, ce dernier étant pressant derrière son équipier canadien. Finalement, une faute de Latifi lui donnait l’occasion de passer.

Mais le Canadien résistait et dans la ligne droite, se portait à hauteur de la voiture sœur. Les deux hommes passaient côte à côte dans Signes et au Beausset, c’est le Brésilien qui prenait définitivement l’avantage.

Mick Schumacher repassait aux stands, se plaignant d’une crevaison, mais le mal était plus profond puisque l’Allemand rangeait sa Prema en bord de piste peu après. Un week-end catastrophique pour l’Allemand qui repart de France sans point.

Tatiana Calderon sortait de piste et provoquait un drapeau jaune au Beausset en fin de course, mais ça n’avait pas de quoi perturber la marche en avant de Hubert, qui s’imposait après avoir mené les 21 tours de la course.

Il devance Correa et Zhou sur le podium, tandis que Aitken est quatrième, devant les Dams de Sette Câmara et Latifi. Louis Delétraz termine septième devant Callum Ilott, Nikita Mazepin, qui en profite pour inscrire le point du meilleur tour, et Nyck De Vries.

A noter la 13e place de Dorian Boccolacci et la 15e de Giuliano Alesi du côté des autres Français. Mahaveer Raghunathan, dernier à près de 40 secondes de l’avant-dernier, a été suspendu en Autriche pour avoir pris 12 points de pénalité. Un record en neuf courses...