Cassidy pilotera pour Virgin Racing en Saison 7 de Formule E

Au lendemain de l’annonce du départ de Sam Bird vers Jaguar Racing, après six saisons au sein de l’équipe Virgin Racing, celle-ci a annoncé le remplaçant du Britannique. Celui qui fera équipe avec Robin Frijns n’est pas un grand nom de la Formule E, puisqu’il s’agir de Nick Cassidy.

C’est au Japon que ce dernier a brillé, remportant l’an dernier le titre en Super Formula, qu’il quittera au terme de cette année pour rejoindre la discipline 100% électrique. Cassidy avait effectué les tests pour les rookies avec l’équipe en mars et avait signé le meilleur temps.

"C’est une opportunité fantastique pour moi de rejoindre la Formule E et Virgin Racing à partir de la saison prochaine" a déclaré le pilote. "L’équipe est une de celles qui ont connu le plus de succès sur la grille, ont de bons réglages et de bonnes infrastructures."

"Ils m’ont impressionné sans arrêt depuis que je les ai rejoints pour les tests des rookies en mars. Tous les pilotes savent que la profondeur et la qualité du peloton en Formule E sont parmi les meilleures au monde, et il est génial de pouvoir ajouter mon nom à cette liste."