Canal+ diffusera la Race of Champions

CANAL+ a annoncé l’acquisition des éditions 2022, 2023, 2024 et 2025 de la Race Of Champions auprès de Sportfive. Une acquisition qui couvre ses droits de diffusion pour la France, Monaco, Andorre, Suisse, la Pologne, Haïti, et l’Afrique subsaharienne.

La Race of Champions confronte chaque année quelques-uns des meilleurs pilotes du monde, issus de plusieurs disciplines des sports mécaniques, afin de couronner la meilleure nation et le meilleur pilote. Les courses sur circuits parallèles proposent un spectacle à couper le souffle, avec des remontées et des victoires sur le fil.

L’édition 2022 se déroule en Suède du 5 et 6 février 2022. Les courses auront lieu sur glace, à bord de voitures de rallye électriques surpuissantes.

Les pilotes confirmés pour cette édition : Sébastien Loeb pour la France, Sebastian Vettel et Mick Schumacher pour l’Allemagne, Valterri Bottas et Mika Hakkinen pour la Finlande, Jimmie Johnson et Travis Pastrana pour les Etats Unis, Mattias Ekstrom et Johan Kristoffersen pour la Suède, Petter Solberg et beaucoup d’autres.

Cette acquisition renforce la position de CANAL+ dans l’univers des sports mécaniques. Le Groupe est le diffuseur officiel du Championnat du monde de Formule 1, du Championnat du Monde de Moto GP, du Championnat du Monde WRC, de l’Indycar Series, ou encore du Championnat de France des Rallyes.