Campos Racing conserve Aitken et recrute Samaia

Soutenu par Renault l’an dernier et placé chez Campos Racing, Jack Aitken conserve son baquet pour la saison. Il sera rejoint dans l’équipe par un rookie, Guilherme Samaia, qui a participé aux tests d’après-saison à Abu Dhabi en 2019.

"La Formule 2 offre une compétition intense" a déclaré Aitken. "Je suis donc heureux d’y revenir pour 2020. C’était important de trouver un volant pour cette année et il était logique de poursuivre après l’excellent travail effectué avec Campos l’an dernier."

"Campos Racing est une équipe composée d’excellents individus et j’ai hâte de travailler avec mon ingénieur de course Miguel et tous les autres. L’année dernière, nous étions cinquièmes au championnat, mais nous avons lutté pour les victoires et le championnat pendant toute la saison."

Samaia, de son côté, a participé au championnat Euroformula Open, et a notamment remporté le championnat brésilien de F3 : "Je suis très heureux de rejoindre l’équipe Campos Racing pour la saison 2020 de Formule 2. J’ai l’impression que je ne pourrais pas être mieux placé pour entrer dans le championnat."

"Campos Racing a obtenu de solides résultats l’année dernière et tout au long de son histoire. C’est une équipe très professionnelle et fiable. J’ai la chance d’avoir une équipe et un coéquipier expérimentés avec moi, ce qui me permettra d’apprendre beaucoup de choses."