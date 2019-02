Calderon signe avec Arden et devient la première femme en F2

BMW Arden, qui avait officialisé un partenariat avec la jeune équipe HWA Racelab, a annoncé son line-up complet pour la saison 2019 de Formule 2. Après avoir confirmé Anthoine Hubert, le champion GP3 en titre, l’équipe a révélé que Tatiana Calderon ferait équipe avec le Français.

Elle devient ainsi la première femme à accéder à la Formule 2, après avoir fait des tests solides pour l’équipe à Abu Dhabi en fin d’année 2018. En ces temps de débat autour des W Series et de la place des femmes dans le sport auto, on ne peut que saluer cet accomplissement par la Colombienne.

"Je suis très heureuse de rouler en F2 avec BWT Arden et en partenariat technique avec HWA Racela" a déclaré l’intéressée. "C’est un nouveau défi dans ma carrière et un pas vers mon but ultime, la Formule 1."

"Je veux remercier mes sponsors Coldeportes et Escudería Telmex-Claro pour avoir rendu cela possible, et ma famille pour m’avoir toujours donné un soutien inconditionnel. Je suis sûr que nous accomplirons de grandes choses ensemble. J’ai vraiment hâte de débuter les essais la semaine prochaine."

Le directeur de l’équipe, Garry Horner, s’est félicité de ce recrutement et du retour de Calderon sous la bannière Arden : "Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Tatiana chez Arden. Ses récents résultats en essais en Formule 2 ont été très impressionnants et elle sera une équipière solide aux côtés d’Anthoine."