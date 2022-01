Calderon rejoint AJ Foyt et l’IndyCar pour un programme partiel

Tatiana Calderon rejoint les rangs de l’IndyCar pour la saison 2022. Elle roulera à temps partiel dans une voiture qu’engagera AJ Foyt Racing, tandis que Rokit revient en tant que sponsor de l’équipe.

La rumeur parlait de Calderon dans cette monoplace durant l’automne, mais les bruits de paddock s’était tus, laissant planer le doute sur son engagement. Finalement, les spéculations étaient correctes et la Colombienne rejoint le championnat.

"Je suis ravie et très reconnaissante envers ROKiT et A.J. Foyt Racing pour l’opportunité de courir en IndyCar" a déclaré Calderon. "Depuis que j’ai commencé ma carrière en monoplace aux États-Unis il y a 11 ans, l’IndyCar a été une référence pour moi et c’est un rêve devenu réalité d’être sur la grille de départ cette année."

"Je suis impatiente de me rendre à Saint-Pétersbourg pour la première course de la saison. Je suis bien consciente du défi qui m’attend, mais c’est la chance de ma vie et je tiens à en tirer le meilleur parti."