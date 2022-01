Calan Williams va faire ses débuts en F2 avec Trident

Le plateau 2022 de la Formule 2 continue de se remplir et atteint pratiquement la moitié des volants attribués. Le dernier en date se trouve chez Trident Motorsport, qui a recruté Calan Williams pour sa campagne à venir.

L’Australien a fait sa formation dans les petites catégories australiennes, avant d’arriver en Europe en Euroformula Open. Il a ensuite été recruté par la modeste équipe Jenzer Motorsport en F3, où il a effectué deux campagnes discrètes, conclues à la 31e puis à la 19e place.

Il s’est toutefois distingué en 2021 avec un podium en France. 2022 sera l’occasion pour le jeune pilote de se montrer, dans une structure plus performante que Jenzer. Ses tests avec Trident à Abu Dhabi (photo) avaient en tout cas été encourageants pour le pilote comme pour l’équipe.

"Je suis extrêmement fier qu’une équipe aussi incroyablement compétitive et professionnelle que Trident Motorsport m’ait accueilli dans son effectif" a déclaré Williams. "J’ai très bien travaillé avec le personnel de l’équipe au cours des derniers mois et lors du test d’après-saison."

"J’ai une chance unique devant moi et je vais me donner à 100 % pour utiliser tout mon potentiel et montrer mes compétences en piste. Je suis vraiment ravi que Trident Motorsport m’ait accueilli si chaleureusement dans l’équipe et ait cru en moi !"