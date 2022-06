Cadillac présente son prototype LMDh pour le WEC et l’IMSA

Par Emmanuel Touzot 9 juin 2022 - 16:37





Cadillac a présenté son tout nouveau prototype GTP, répondant à la catégorie Grand Touring Prototype. Il s’agit du nouveau nom des actuels DPi en IMSA, le championnat américain de courses d’endurance où court déjà la marque américaine.

Ce nouveau prototype répondra aussi au règlement LMDh du WEC, et pourra donc s’inscrire en catégorie Hypercar pour la saison 2023 du championnat du monde d’endurance, et pour l’édition centenaire des 24 Heures du Mans.

Dallara est en charge de la fabrication du châssis de ce prototype, que Cadillac a conçu. La firme américaine développe aussi le moteur du prototype sur une base nouvelle, tandis que la partie hybride est commune au règlement GTP.

Le prototype fera ses débuts en compétition à l’occasion du Rolex 24 2023, soit la prochaine édition des 24 Heures de Daytona. On le verra également aux 24 Heures du Mans l’an prochain, aux côtés de Ferrari, Glickenhaus, Peugeot, Porsche et Toyota. Acura, Alpine, BMW et Lamborghini arriveront en 2024.

"En participant aux championnats IMSA et WEC 2023, Cadillac Racing a l’opportunité de démontrer ses capacités, son savoir-faire et sa technologie," déclare Rory Harvey, vice-président Global Cadillac.

"Cadillac sera à nouveau en compétition sur la scène mondiale des courses, et nous sommes tous ravis de revenir au Mans après 20 ans."

Co-développé par Cadillac Design, Cadillac Racing et Dallara, le Project GTP Hypercar intègre des éléments clés des caractéristiques de conception de la marque du constructeur, notamment un éclairage vertical et des dérives verticales.

"Le projet GTP Hypercar est une convergence unique de forme et de fonction et présente l’esthétique de performance future de Cadillac," poursuit Chris Mikalauskas, concepteur créatif extérieur en chef chez Cadillac. "Nous avons beaucoup plus à venir, de la prochaine voiture de course aux incroyables véhicules de production."

Depuis 2017, Cadillac est à l’avant en IMSA, remportant de nombreuses victoires, podiums et championnats avec sa DPi-V.R.

"Concourir pour la victoire au Mans avec une marque américaine emblématique comme Cadillac est un honneur," conclut Laura Wontrop Klauser, responsable du programme de course de voitures de sport de GM.

"Toute l’équipe est ravie de continuer à bâtir l’héritage en course de Cadillac en affrontant les meilleurs au monde et dans la course la plus difficile au monde."

Autres photos :