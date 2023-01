Cadillac présente sa livrée pour la saison 2023 du WEC

Cadillac a dévoilé sa livrée pour la saison 2023 du WEC et les 24 Heures du Mans, qui marqueront le centenaire de l’épreuve. Le constructeur a dévoilé trois décorations pour les 24 Heures de Daytona, lancement de la saison 2023 d’IMSA, qui se tiendra le dernier week-end de janvier.

Une d’entre elles sera celle utilisée tout au long de la saison 2023 du championnat du monde d’endurance. Il s’agira de la voiture au numéro 2, qui sera pilotée par Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook. Ce même prototype aura le numéro 02 au Rolex 24 en IMSA.

Cette décoration aura l’avant bleu, tandis que l’autre Cadillac officielle aura l’avant doré en IMSA. La troisième aura l’avant rouge et le sponsor Whelen, la décoration classique chez Action Express. On peut imaginer que la deuxième V-LMDh qui sera au Mans en juin aura une de ces deux décorations alternatives.

🎨 CADDY LIVERIES : Cadillac Racing has taken the wraps off the liveries for its three V-LMDh cars that will make its competition debuts in this month’s @Rolex24Hours.

➡️ https://t.co/rcgj6pPUgi #IMSA #Rolex24 pic.twitter.com/SFnp1TqWIz

— Sportscar365 (@sportscar365) January 12, 2023