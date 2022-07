Cadillac a fait rouler son prototype LMDh pendant cinq jours

Par Emmanuel Touzot 19 juillet 2022 - 20:26





Comme Acura, Cadillac travaille d’arrache-pied pour mettre au point son programme LMDh. L’horloge tourne pour le constructeur américain, qui prévoit de s’engager en WEC et en IMSA dès 2023, avec une participation aux 24 Heures du Mans comme point d’orgue.

Après le shakedown du prototype par Earl Bamber, ce sont Sébastian Bourdais, Alex Lynn et Renger van der Zande qui l’ont rejoint pour offrir au prototype son véritable premier roulage. C’est à Sebring qu’a eu lieu cette colossale séance de test de cinq jours.

La fiabilité a visiblement été au rendez-vous, Bosch ayant apporté des corrections au MGU qui avait coûté du roulage à Porsche ces derniers mois. Kevin Parker, le manager adjoint du projet, s’est félicité que le prototype ait "engrangé les kilomètres" grâce "au soutien total des sous-traitants".

L’équipe Action Express Racing, qui engagera un des deux prototypes Cadillac en IMSA l’an prochain, recevra normalement son exemplaire à la fin du mois. Du côté de Chip Ganassi Racing, qui en fera rouler un outre-Atlantique et un en WEC (un deuxième étant attendu au Mans), la réception ne devrait pas tarder non plus.