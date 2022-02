Cadillac a dévoilé son projet pour la saison 2023 et son retour au Mans

Cadillac a présenté son futur prototype qui prendra part au championnat du monde d’endurance en 2023 (WEC) dans la catégorie Hypercar, en plus de participer au championnat américain (IMSA) dans la catégorie DPi. La marque américaine reviendra ainsi au Mans après 21 ans d’absence.

Le prototype sera développé conjointement par Cadillac Racing, Cadillac Design et le manufacturier Dallara. Il sera présenté cet été et disputera sa première course à l’occasion des 24 Heures de Daytona 2023.

"Alors que la nouvelle voiture de course tiendra compte des règlements de l’IMSA et de l’ACO, les caractéristiques de la marque Cadillac seront immédiatement reconnaissables, dont plusieurs sont déjà présentes sur nos véhicules de la série V," a déclaré Chris Mikalauskas, chargé de la conception chez Cadillac. "Il combinera artistiquement forme et fonction pour influencer le développement de la future voiture de course. Des éléments de l’ADN de la marque Cadillac, comme l’éclairage vertical et les lames flottantes, seront présents partout."

Le Vice-Président de Cadillac, Rory Harvey, est ravi de la mise en place de ce projet.

"Cadillac a une grande histoire de succès sur et en dehors des circuits, ce qui suscite l’enthousiasme chez nos fans et nos clients. Ca n’a jamais été aussi évident que l’année dernière, où nous avons constaté une forte demande pour nos séries V Blackwings juste après la révélation du projet."