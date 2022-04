Button veut disputer à nouveau les 24h du Mans à l’avenir

Sacré champion du monde de Formule 1 en 2009, Jenson Button se verrait bien disputer à nouveau les 24h du Mans à l’avenir. Et ce peu importe dans quelle catégorie.

Le Britannique avait déjà disputé l’épreuve mythique de la Sarthe avec l’équipe SMP dans la catégorie LMP1 en 2018, avec malheureusement un abandon à la clé.

"Courir au Mans... je dois dire que ça m’a manqué. J’y ai participé une fois avec SMP, ce qui fut une très bonne expérience et la voiture était amusante à piloter," a déclaré Button à RACER.

"Vous ne serez jamais en mesure de battre un constructeur comme Toyota, mais j’ai néanmoins beaucoup apprécié l’expérience."

"J’ai fait cela pour un jour avoir l’opportunité de disputer le Mans avec un constructeur, mais cela ne s’est jamais concrétisé et pour être franc, je n’ai pas non plus tout fait pour que ça arrive car j’étais déjà très pris par d’autres choses."

"Mais j’aimerais y retourner. Je veux participer, même dans la catégorie GT - les GT3 arriveront dans deux ans - et il y a donc beaucoup d’opportunités pour aller au Mans."

En attendant donc de voir les opportunités qui s’offriront à lui pour retourner au Mans à l’avenir, Jenson Button disputera cette saison le championnat américain 100% électrique de Rallycross appelé Nitro RX.

"Ca a l’air si amusant. Je vais malgré tout y accorder beaucoup de temps et d’efforts car peu importe ce que je pilote, je veux être compétitif."

"J’ai hâte de travailler avec Olie et l’ensemble de l’équipe XITE Racing, il y règne comme une ambiance familiale."

"C’est ce que je veux et ce que j’aime dans le monde de la course. Mais bien sûr, une fois derrière le volant, nous seront très sérieux et tenterons de gagner. Mais le plus important pour moi est l’ambiance, je suis là pour m’amuser."

Button n’a pas voulu signer en IMSA

L’ancien pilote de Formule 1 aurait notamment pu participer au championnat IMSA d’endurance, mais il a finalement décrété que cela lui aurait pris trop de temps et d’énergie.

"Le temps nécessaire pour une saison d’IMSA était trop important pour moi. Je ne peux pas être éloigné de ma famille aussi longtemps car je voyage déjà beaucoup en raison de mon travail avec la Sky, mes activité chez Williams et tous mes autres partenaires."

"Ce n’est donc pas possible. Ce ne serait pas juste pour mes enfants et je ne veux pas être éloigné d’eux aussi longtemps."

"J’aurais pu participer à ces courses d’endurance en IMSA, mais je trouve que si vous pilotez la voiture de quelqu’un qui joue le championnat et que vous partez à la faute, vous détruisez ses chances et la situation peut ainsi devenir étrange."

"Je n’ai pas de problème à partager une voiture, mais je préfère avoir la mienne car ainsi je ne peux m’en prendre qu’à moi-même si je fais une erreur."