Button ’sautera sur l’occasion’ s’il peut rouler en Hypercar

Par Emmanuel Touzot 1er février 2023 - 12:58





Jenson Button va disputer cette année les 24 Heures du Mans avec la Chevrolet Camaro de NASCAR du Garage 56. Le champion du monde 2009 de F1 aimerait un jour piloter en catégorie reine de la nouvelle ère de l’endurance, l’Hypercar, quelle que soit la réglementation.

"C’est la première fois que je reviens depuis 2018, et j’ai vraiment hâte d’y être" a déclaré Button. "Un jour ou l’autre dans le futur, s’il y a une bonne situation, je sauterais sur l’occasion de monter dans une LMH ou une LMDh."

Le Britannique est revenu sur la genèse de son engagement au Mans cette année, qui a commencé en discutant avec Jimmie Johnson, puis avec Mike Rockenfeller, son autre équipier. Après avoir assisté à une séance d’essais, il a convaincu le directeur de l’équipe, John Doonan, de lui offrir la troisième place dans l’équipage.

"En fait, c’était grâce à Jimmie, il y a longtemps. Je lui demandais ce qu’il comptait faire en 2023, parce que ce type ne peut pas rester tranquille. Il a dit ’j’espère amener une NASCAR au Mans’. Et je lui a répondu ’pardon, quoi ?’, et ça a commencé là."

"Puis j’ai pris contact avec Rocky et il m’a dit ’nous faisons des essais à Sebring, viens voir ce que nous faisons et vois si c’est quelque chose qui pourrait t’intéresser’. J’ai ensuite parlé à John et tout est parti de là."

"Je n’ai pas encore piloté la voiture. Mais j’étais au test de Sebring, je regardais et j’écoutais toutes les informations que les pilotes transmettaient sur la voiture, et les grands progrès qu’ils faisaient avec elle."