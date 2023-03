Button a connu une première journée difficile en NASCAR

Par Emmanuel Touzot 25 mars 2023 - 15:08





Jenson Button a fait ses premiers essais en NASCAR ce vendredi, sur le Circuit of the Americas d’Austin. Le champion du monde 2009 de F1 disputera sa première course dimanche dans la discipline, à laquelle il a dû s’acclimater.

Il a révélé avoir eu des difficultés à se rappeler de la procédure de démarrage de la voiture, qui implique plusieurs pré-réglages. Il a finalement pu prendre la piste, mais a été surpris par la quantité d’info que lui donne son spotter, cette personne qui voit tout le circuit et lui explique quelles sont les conditions de piste en temps réel.

"J’ai oublié comment démarrer la voiture, ce qui était intéressant" a souri Button. "Ils ont donc repoussé la voiture et je me suis dit ’elle ne démarrera pas’. Il y a eu quelques autres interrupteurs que j’ai dû toucher. Mais ensuite, tout est rentré dans l’ordre."

"C’est aussi intéressant d’avoir des spotters. Je n’en avais jamais eu auparavant. J’ai donc des gars à l’oreille tout le temps pour me dire qu’il y a du trafic derrière, qu’il y a du trafic devant, c’est assez apaisant. J’aime bien ça."

"Nos spotters ont des voix très apaisantes, ce qui est une bonne chose, et ce sera particulièrement utile dimanche, lorsque la situation sera très tendue. C’est quelque chose d’autre à apprendre. Mais ils me donnent toutes les informations utiles sur ce qui se passe autour de moi."

Une boîte de vitesses rudimentaire

En piste, la mission a été tout aussi délicate pour Button, qui a dû composer avec une voiture à l’adhérence précaire, et à la boîte de vitesses surprenante. Outre le fait qu’il s’agisse d’une séquentielle, elle a aussi un sens de fonctionnement qui perturbe le Britannique.

"Je suis arrivé sur la piste et j’ai été surpris par le peu d’adhérence qu’il y avait, et les pneus étaient froids. On s’y habitue avec le temps. Mais je n’ai jamais piloté une voiture à boîte de vitesses séquentielle."

"Je n’ai jamais tiré pour passer les vitesses et je n’ai jamais poussé pour les descendre. C’est quelque chose de complètement nouveau à apprendre. J’ai déjà piloté avec une boîte de vitesses manuelle, mais dans l’autre sens. La dernière fois que j’ai conduit une telle boîte de vitesses, c’était en 1999."