Buemi en pole position de l’E-Prix de Berlin

Le ciel de Berlin était nuageux au moment d’accueillir la qualification de l’E-Prix de Berlin, mais le soleil a rapidement commencé à faire une percée. C’est Sébastien Buemi qui a signé la pole position en 1’07"295.

Il a devancé Stoffel Vandoorne grâce à un dernier secteur impressionnant, dans lequel il a été plus rapide que tous les autres pilotes de trois dixièmes. Derrière, on retrouvera Lucas di Grassi et Gary Paffett, coéquipier de Vandoorne, sur la deuxième HWA.

Alex Lynn et Alexander Sims étaient également parvenus en Superpole, le pilote Jaguar ayant impressionné. Sims semblait pouvoir faire mieux mais n’a pas réussi à trouver le rythme durant son tour de Superpole.

Derrière, on retrouve Antonio Felix da Costa et Daniel Abt, sur BMW et Audi, qui ont été les premiers éliminés de la Superpole, juste devant Jean-Eric Vergne.