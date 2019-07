Buemi en pole du premier des deux E-Prix de New York

La dernière manche de la cinquième saison de Formule E se dispute ce week-end à New York et comportera deux E-Prix, un ce samedi, et l’autre dimanche. C’est Sébastien Buemi qui s’élancera en pole position du premier du week-end, à 22h heure française ce samedi.

La Superpole a été bien moins serrée que la qualifications, puisque Buemi avait signé le meilleur temps des qualifs avec 32, 33 et 34 millièmes d’avance sur ses poursuivants. En Superpole, il a devancé la Mahindra de Pascal Wehrlein de 412 millièmes de seconde.

La deuxième ligne sera composée d’Alex Lynn sur sa Jaguar et de Daniel Abt, qui n’a toutefois plus de chance mathématique d’être titrée, alors que c’était le cas en arrivant à New York. Alexander Sims et Sam Bird seront en troisième ligne et représenteront d’autres équipes, ce qui en fait six en Superpole.

Les qualifications ont encore vu les leaders du championnat, dans le premier groupe, être largement pénalisés par l’amélioration de la piste, et Jean-Eric Vergne s’en est ouvertement plaint avec le dixième temps en qualifications. Lucas di Grassi, son principal rival pour le titre, sera 14e sur la grille.

Mitch Evans et Lotterer, troisième et quatrième du championnat, seront respectivement 13e et 16e sur la grille, tandis qu’Antonio Felix da Costa, qui les suit au classement, s’élancera huitième derrière Jose Maria Lopez.

Buemi pourrait donc faire la bonne opération puisqu’ils ne sont plus que sept à pouvoir être titrés et qu’il est le moins bien placé, juste derrière Robin Frijns qui s’élancera neuvième. Nul doute qu’après le premier des deux E-Prix américains, ils ne seront plus aussi nombreux à viser la couronne.