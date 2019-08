Brown ne regrette pas l’échec de McLaren à l’Indy 500 cette année

Zak Brown est ravi de l’implication à venir de McLaren en IndyCar, alors que l’équipe se lancera à temps plein en 2020, avec l’espoir notamment de viser la victoire aux 500 Miles d’Indianapolis.

Malgré l’échec de l’engagement en 2019 (photo) à la classique américaine, à laquelle elle n’était pas qualifiée, le PDG de McLaren assure que l’équipe n’a pas été touchée par ce raté, mais qu’elle en a appris des leçons qui lui serviront au sein de l’équipe Arrow McLaren Racing SP.

"Loin de là, nous sommes des compétiteurs" assure Brown. "On va forcément dans le mur par moments. Il faut se reprendre et y retourner. On a beaucoup appris de l’Indy 500 cette année. Nous savons ce que nous avons raté, et ça nous a rendus plus forts."

"Nous avons passé beaucoup de temps en introspection et à définir quelles leçons avaient été apprises, et l’une d’entre elles a été que cela ne pouvait pas être un voyage à temps partiel."

"Donc nous nous sommes impliqués à temps plein. Le succès est basé sur les leçons qu’on apprend d’un échec, et McLaren ne fait pas exception. Nous sommes entièrement impliqués pour réussir dans ce sport."

Le partenariat se fera vraiment en pleine synergie avec Schmidt Peterson Motorsports, pour créer cette nouvelle entité : "Gil de Ferran, notre directeur sportif, dirigera le programme McLaren en IndyCar et l’implication dans Arrow McLaren Racing SP."

"Nous aurons un groupe de personnes dédié au sein de McLaren Racing qui apporteront un savoir-faire, une expertise et la technologie pour améliorer la compétitivité de ce partenariat dans le temps."

Et l’association commence dès cette année puisque Gil de Ferran assistera l’équipe SPM sur les dernières courses, pour mettre en place cette synergie : "Gil sera présent lors des courses restantes de manière informelle pour nous rapprocher de la discipline sur une base pratique."

"Vers la toute fin d’année, vous verrez des gens de la communication et du marketing, car nous voudrons étudier des choses du point de vue de la marque et de son activation commerciale."