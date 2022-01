Brown : McLaren vise le titre IndyCar et la victoire à l’Indy 500

McLaren a depuis deux ans un double engagement en F1 et en IndyCar. Zak Brown, le PDG de l’équipe, explique comment son équipe s’est installée outre-Atlantique, avec des résultats rapidement satisfaisants.

"Nous continuons à développer notre héritage en Amérique avec un nouveau chapitre dans notre opération IndyCar, avec notre acquisition à la fin de l’année dernière de l’équipe Arrow McLaren SP" explique Brown.

"Dirigée par Taylor Kiel, notre équipe a aidé Pato O’Ward à se hisser à la troisième place du championnat des pilotes, en remportant sa première victoire au Texas, suivie d’une autre à Détroit."

"Il s’est également classé quatrième à l’Indy 500 et, signe de notre étroite intégration au sein de la famille McLaren, il a eu la chance de parcourir 400 km lors du test de fin de saison de la F1 à Abu Dhabi."

"L’équipe se prépare maintenant à passer à l’étape suivante de notre aventure, pour se battre constamment pour des victoires en course, le titre, et les 500 Miles d’Indianapolis, avec Pato et Felix Rosenqvist qui mèneront à nouveau notre programme, et le retour de Juan Pablo Montoya pour la 106e édition de l’Indy 500."

McLaren s’engage à long terme en IndyCar

Brown est heureux de voir que l’Indy 500 possède une base solide pour se développer, grâce au rachat par Roger Penske. De la même manière, McLaren veut s’installer à long terme dans le championnat.

"Après un retour en IndyCar en 2020, après 40 ans d’absence, l’acquisition de notre équipe est un signe de l’engagement à long terme de McLaren dans ce sport. Sous la houlette de Penske Entertainment, je vois un réel potentiel pour la croissance continue de la série à l’avenir."

"Les courses d’IndyCar sont inégalées en termes de spectacle, avec des concurrents de classe mondiale, tant au niveau des pilotes que des équipes, ainsi que des fans passionnés et très engagés."

"Il sera fantastique de voir l’Indy 500, après deux années de forte baisse de fréquentation due à la pandémie, retrouver le niveau qui en fait l’un des événements sportifs mondiaux les plus emblématiques."

"En tant que partie prenante de la discipline, nous voulons jouer un rôle actif en contribuant au succès de l’IndyCar et en aidant à développer sa base de fans mondiale, tout en soutenant le passage à l’hybride l’année prochaine afin de continuer à faire avancer le programme de développement durable de la série."