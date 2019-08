Breen va rouler encore avec la Hyundai i20

Craig Breen retrouvera le volant d’une Hyundai i20 plus tard ce mois-ci, et son impressionnante démonstration en Finlande le week-end dernier pourrait lui valoir deux participations de plus en WRC cette saison.

Breen va piloter une i20 R5 à l’Ulster Rally, une manche des championnats britannique et irlandais sur asphalte à la fois, mais a tempéré la rumeur d’un retour sur la version World Rally Car pour deux rendez-vous terre de plus avec Hyundai Motorsport.

“Je ne sais vraiment pas. Pour le moment, c’était ce week-end seulement. J’avais un boulot à faire et je l’ai fait, je ne peux que laisser ça entre les mains de gens qui savent mieux que moi. Je veux revenir directement si je peux mais la décision ne m’appartient malheureusement pas”, a dit Breen à wrc.com.

L’Irlandais s’est classé septième au Neste Rally Finland pour sa première apparition en WRC sur une i20. Il a été le pilote Hyundai le mieux placé tout le long de la première étape et a délibérément encaissé une pénalité en temps le dernier jour pour permettre au leader de l’équipe, Thierry Neuville, de lui passer devant.

“Ces quelques mois passés loin du WRC ont été difficile et je n’étais pas sûr du temps qu’il me faudrait pour revenir dans le rythme, mais je suis très content de notre vitesse et de la façon dont s’est déroulé tout le week-end. Je n’aurais pu demander mieux”, a-t-il ajouté.

Breen a perdu son volant en WRC chez Citroën à la fin de la saison dernière et a effectué cette année un programme mixte avec différentes autos de type R5 dont la Ford Fiesta, la Skoda Fabia et la Volkswagen Polo.

“Nous n’avons pas du tout couru sur terre cette année, je me suis concentré sur les rallyes asphalte. Je suis content de la vitesse à laquelle tout est revenu (en Finlande).”

“Dès le shakedown, je me suis senti à l’aise et en confiance à tous les niveaux, mais si je pense que le dernier petit palier demander encore un plus de temps afin de s’habituer à tout.”

L’Ulster Rally (17 août) est la dernière manche du championnat d’Irlande, que Breen a disputé sur une base régulière cette saison.

“J’en aurai fini ensuite avec mon passage en R5, je les aurai toutes pilotées !”, a-t-il blagué. “Je vais faire quelques développements avec la (Hyundai) R5 aussi et évidemment, j’ai piloté les autres donc c’est intéressant pour eux que je conduise la leur.”