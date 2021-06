Bourdais termine 26e à l’Indy 500 : ’Ce n’était pas notre journée’

Sébastien Bourdais n’avait pas d’attentes démesurées avant les 500 Miles d’Indianapolis, puisqu’il s’était qualifié 27e. Malheureusement, la Dallara à moteur Chevrolet du Français n’a jamais trouvé un bon rythme en course.

Le pilote a gagné quelques positions dans le peloton et le team a voulu tenter une stratégie basée sur des drapeaux jaunes qui ne sont pas venus. L’ancien pilote de F1 espérait une place dans le top 15 mais doit se contenter d’une 26e position.

"Ce n’était pas notre journée dans la Chevrolet ROKiT numéro 14" a déclaré le quadruple champion de la discipline. "Nous avons évidemment fait de notre mieux en nous élançant 27e, mais nous n’avons jamais pu faire de grand pas en avant."

"Nous avions l’impression de gagner des positions mais à 77 tours de l’arrivée, nous avons décidé de tenter une autre stratégie en ne faisant qu’un arrêt à partir de ce moment-là."

"Malheureusement, nous étions trop courts et nous avons dû faire un ravitaillement rapide et perdre quelques positions. Mais au moins, les gars ont essayé quelque chose. On va aller à Détroit et on essaierai de se rattraper là-bas."